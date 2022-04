¡Entérate! Ed Sheeran anuncia nueva música tras ganar demanda por plagio

Ed Sheeran se enfrentó a una batalla legal por su canción «Shape of you», estrenada el 2017.

El pasado miércoles 6 de abril se conoció que el cantautor británico Ed Sheeran había ganado su batalla legal en el Tribunal Superior de Londres sobre el derecho de autor de la exitosa canción «Shape of You», del año 2017, después de que fuese acusado de plagio.

La Justicia británica rechazó que Sheeran y sus coautores del famoso tema «Shape of You», John McDaid -de Snow Patrol- y el productor Steven McCutcheon, plagiasen la canción «Oh Why», de Sami Choki, de 2015.

Al dar a conocer el fallo, el juez Antony Zacaroli concluyó que Sheeran «ni deliberadamente ni inconscientemente» copió una frase de «Oh Why» al escribir «Shape of You», la canción más vendida en el Reino Unido en 2017 y la más reproducida en Spotify. Los procedimientos legales contra el cantautor habían empezado en 2018, lo que llevó a un juicio que duró 11 días en marzo.

Durante el proceso legal, Sheeran negó que tomase «prestadas» ideas de compositores sin su permiso y aseguró que siempre reconoce el trabajo de otros artistas si incluye en sus temas partes ajenas. Sin embargo, la acusación llevada por el letrado Andrew Sutcliffe, había indicado por su parte que el artista tomó prestadas ideas y que las incluía en sus canciones, que a veces lo reconoce y otras no.

Según el abogado, Sheeran otorga crédito a esas «ideas prestadas» dependiendo de si son famosos o no y, en este caso, agregó, sus defendidos «no son Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z». Tras conocerse el dictamen, el artista y sus coautores John McDaid y Steven McCutcheon mencionaron en un comunicado el enorme estrés que les causó este proceso legal, afectando varios aspectos de su vida cotidiana «la vida de nuestras familias y amigos».

Del mismo modo, indicaron que su objetivo no era hacer ningún daño y por eso consideraban que todo el mundo debía poder expresarse libremente en la música, en el arte y hacerlo sin miedo. «Creemos que debe haber un debido proceso para la protección legítima y garantizada de los derechos de autor. Sin embargo, eso no es lo mismo que tener una cultura en la que se presenten fácilmente reclamos injustificados. Esto no es constructivo ni conduce a una cultura de la creatividad», puntualizaron.

Luego, en una entrevista realizada por la BBC, Ed Sheeran aseguró que “ahora simplemente lo filmo todo, todo está grabado (…) Hemos recibido reclamos sobre canciones y decimos, bueno, aquí está el metraje y miren. Verán que no hay nada».

El artista destacó que “el mejor sentimiento del mundo es la euforia en torno a la primera idea para escribir una gran canción”, pero admitió que “ese sentimiento ahora se ha convertido en ‘oh espera, retrocedamos por un minuto’. Te encuentras en el momento, cuestionándote a ti mismo“.

