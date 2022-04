España | Resultado Villarreal – Bayern de Múnich hoy en directo

Bayern de Múnich y Villarreal disputan hoy, martes 12 de abril, la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Allianz Arena por un puesto en las semifinales. En la ida, el cuadro español logró un valioso 1-0 en el Estadio de la Cerámica tras un gran partido doblegando las virtudes de los bávaros, resultado que ha de defender en Alemania. Sigue en directo el Bayern de Múnich – Villarreal con goles, resultado y última hora en vivo.

Bayern de Múnich – Villarreal, en directo

Min 6 – ¡Gerarrrrrd!

Le dejaron espacio a Gerard Moreno, de nuevo escorado por la derecha, y pudo probar con zurda desde la frontal. No cogió portería su chut.

Min 5 – Muy intenso el Bayern

Ha salido el Bayern de Múnich a comerse al Villarreal. Presión altísima de los bávaros en busca de tener lo máximo la pelota. De momento, el cuadro español tranquilo con y sin pelota, no la rifa.

Min 1 – ¡Arranca el partido en el Allianz!

Comienza el Bayern de Múnich – Villarreal, partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En la ida, 1-0 en favor para los españoles.

20:50 – ¡Recordamos alineaciones!

Bayern de Múnich: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Sané, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Muller y Lewandowski.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoué, Coquelin, Parejo, Lo Celso, Danjuma y Moreno.

20:45 – Unai busca su primera

Esta podría ser la primera vez en su carrera que Unai Emery alcanza las semifinales de la Champions League. Su última oportunidad fue con el PSG que, tras ganar 4-0 en la ida, cayó eliminado tras una remontada épica del Barcelona.

20:40 – La afición amarilla alienta desde casa y Múnich

Lo dan todo los aficionados del Villarreal. Hay muchos desplazados a Múnich pero también otros tantos que desde Vila-real está con el equipo.

¿Estás en Múnich 💛? ¡Encuéntrate en nuestra galería de fotos 📸!#UCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 12, 2022

En Vila-real, la afición también está preparada para disfrutar del encuentro ante el @FCBayernES ⚽💛.#UCL pic.twitter.com/Qu90Ve2b8C — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 12, 2022

20:35 – ¡Salen a calentar ambos equipos!

Ya pisan el césped del Allianz Arena tanto el Bayern de Múnich como el Villarreal. Espectacular estado del césped para ver un gran encuentro donde los españoles parten con ventaja. Recordemos que no hay valor doble para los goles en campo rival.

20:25 – Estos son los reservas

Esto dejan para la segunda parte ambos equipos.

Bayern de Múnich: Ulreich, Richard, Gnabry, Choupo-Moting, Wanner, Sabitzer, Davies, Roca, Nianzou, Vodovic, Tillman y Stanisic.

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Paco Alcácer, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Rubén Peña, Yeremy Pino, Mandi, Moi Gómez, Pedraza y Serge Aurier.

20:20 – Sí hay cambios por parte de Nagelsmann

En cuanto al Bayern, Nagelsmann sí opta por cambios con respecto al once inicial que lanzó la pasada semana. No juegan Davies ni Gnabry y entran en su lugar Goretzka y Sané. Cambio de esquema con tres centrales y puebla el centro del campo en busca del control que no tuvo

20:15 – Repite once Emery

Unai Emery confía en los mismos once jugadores que lograron hace una semana poner contra las cuerdas al Bayern de Múnich en el Estadio de la Cerámica. Danjuma y Gerard repiten como dupla ofensiva y Lo Celso como verso libre repleto de peligro.

20:10 – ¡Alineación del Bayern!

Así sale el Bayern de Múnich: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Sané, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Muller y Lewandowski.

20:05 – ¡Tenemos el once del Villarreal!

Estos son los once elegidos por Unai Emery para salir de inicio con el Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoué, Coquelin, Parejo, Lo Celso, Danjuma y Moreno.

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para nuestra cita con la historia! ¡Nuestra alineación para medirnos a uno de los grandes del fútbol europeo, el @fcbayern!#UCL pic.twitter.com/EhHTiCk2jI — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 12, 2022

Previa Bayern de Múnich – Villarreal

¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo de la vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y Villarreal. En juego está un puesto en las semifinales del torneo, entre los cuatro mejores clubes de Europa esta temporada y es el equipo amarillo, ante todo pronóstico, el que parte en estos segundos 90 minutos con ventaja tras el 1-0 de la ida.

En el Estadio de la Cerámica fue superior un Villarreal que supo contener y contrarrestar a la perfección todas las virtudes del Bayern. El cuadro alemán se pasó toda la primera mitad sin disparar entre los tres palos de Rulli mientras que los de Unai Emery tuvieron opciones claras como para irse con un mejor resultado rumbo a Alemania.

Sigue en cualquier caso siendo favorito el Bayern, que contará con su afición de cara en esta ocasión. El Villarreal demostró que puede tutear a cualquier equipo si la concentración, el orden y el esfuerzo se aúnan entre todos los jugadores.