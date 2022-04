Perú | Congresista respondió a críticas por grabar video de TikTok en Parlamento

Tania Ramirez, congresista electa, publicó en su cuenta de TikTok, un video en donde bailaba dentro del Parlamento.

La congresista del partido Fuerza Popular, Tania Ramirez subió un video en su cuenta oficial de TikTok, en donde se le observa bailando un conocido tema de Danny Ocean. Tras esto, muchos usuarios criticaron el video, ya que lo hacia dentro de su horario laboral.

“Ser congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, (hay que) ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda (el) sentido del mensaje”, respondió la congresista ante las críticas.

En el video, el cual fue subido en su plataforma TikTok, Ramirez se encontraba con vestimenta de trabajo, dentro de las instalaciones del Parlamento, luego empieza a bailar la canción “Fuera del mercado” del compositor venezolanos Danny Ocena. Este es solo uno de los videos que la parlamentaria comparte en sus redes

Además, ya antes había publicado videos parecidos, también en el mismo lugar que los videos anteriores, en donde graba algunas discusiones, o a sus compañeros de trabajo. Muchos usuarios estuvieron en contra de lo realizado por Ramírez, y llenaron los comentarios expresando su rechazo.