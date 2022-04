son seis funcionarios investigados por homicidio de Daniel Lezama

1382465

Caracas.- El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reiteró la noche de este lunes, 11 de abril, que son seis los funcionarios de este organismo policial los investigados por el homicidio del joven Daniel Alejandro Lezama Ramírez (22), ocurrido el pasado jueves 7 abril, en el restaurante Tiago de Tío Pedro de Carúpano, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Las declaraciones del jefe policial no concuerdan con el anuncio hecho el domingo 10 de abril por Tarek William Saab, fiscal general designado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien en su cuenta de Twitter informó que el Ministerio Público imputó por el crimen sólo a cinco de los seis Cicpc presuntamente involucrados.

Los cinco funcionarios, que según el anuncio del fiscal general fueron imputados el sábado 9, son William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Yoel Colmenares y Maikel Malaver, quienes enfrentan cargos por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible.

Aún no se ha hecho público cuál de ellos es la persona que aparece en el video accionando el arma contra Lezama, cuando el joven se sentó en una mesa del restaurante y quiso sacar su portachequera. La publicación de Saab deja por fuera al inspector jefe Jorge Luis Duggarte Rodríguez, que sí es mencionado por Monitor de Víctimas como otro de los que supuestamente actuó en el hecho.

Esta contrariedad ha generado incertidumbre e inconformidad entre los familiares y allegados al joven asesinado a tiros, quienes, por segundo día consecutivo este martes 12, acudieron a la sede del Ministerio Público en Cumaná para exigir que se realice una investigación que permita esclarecer los hechos y que se le haga justicia a Daniel Alejandro.

«Quiero informar de la muerte lamentable del joven Daniel Lezama, de 22 años, quien pierde la vida en Carúpano, estado Sucre, por la acción de un funcionario del Cicpc, quien se encontraba acompañado de cinco funcionarios más», expresó Rico a inicios de un vídeo publicado en su redes sociales, con el que se pronuncia por primera vez sobre el caso que conmocionó al país.

Rico aseguró que el mismo jueves, cuando tuvo conocimiento del hecho y después de haber visto el video de seguridad del establecimiento donde quedó captado el momento del homicidio, ordenó al jefe del Cicpc del estado Sucre «proceder a todos los mecanismos legales y profesionales para que el caso no quede impune«.

Acción cobarde

El director del Cicpc, Douglas Rico, calificó el crimen como una forma «cobarde» de causarle la muerte al joven y dijo que se trató de una «mala praxis policial«. Al mismo tiempo, señaló que coordinó acciones con el Ministerio Público para avanzar en las averiguaciones.

«Lo segundo fue llamar al fiscal general para que comisionara un fiscal y se encargara de las investigaciones donde perdiera la vida este joven de manera lamentable y por malapraxis policial (…) principalmente yo como director no voy a permitir ningún tipo de malapraxis policial. Nosotros debemos garantizar la vida a las personas, no quitársela», expresó.

Asimismo, Rico confirmó que Lezama no tenía registros policiales ni antecedentes. «Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de desviaciones. Estoy dando la cara, y no lo había hecho antes por razones obvias. Estaba esperando que el Ministerio Público concluyera la primera fase de esta investigación para no inmiscuirnos».

Exigen justicia

Durante la mañana de este lunes 11, Anayris Ramírez, madre del joven y otros familiares, estuvieron reunidos con los fiscales designados para la investigación de la causa. «Como madre venezolana exijo justicia para el joven Daniel Alejandro Lezama Ramírez. (Él) Era un joven con un futuro por delante y le quitaron la vida de la manera más cruel que pueda existir», dijo Ramírez a los medios locales, en una protesta pacífica a las afueras del Ministerio Público.

Por su parte, Jhonny Ramírez, tío de la víctima, aseguró que las autoridades pretendían simular un hecho punible «que no ocurrió en ningún momento», y con ello poner en dudas el comportamiento de su sobrino.

«Los familiares pedimos a las autoridades que profundicen las investigaciones para que este delito no quede impune. Se le quitó la vida a un joven venezolano, trabajador, decente. Además que lo mataron, quieren apuntar y poner en duda su moralidad, su buen comportamiento (…) Los funcionarios del Cicpc mataron a este joven malamente», expresó en un vídeo difundido por la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.

Mariangel Moro ColmenárezSucesos

