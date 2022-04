Adriana Azzi: Horóscopo del 13 de abril de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 13 de abril de 2022 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Cambios

Número de suerte: 002

Nuevo camino. Terminas un proyecto. No te quedes en un lugar donde no eres feliz. Donde has trabajado mucho no te dan lo que has esperado. Cambio de look. La vida continua deja el pasado. Ayudaras a seres queridos. Amiga que trabaja en bienes raíces te busca.

Trabajo: Debes mover las energías en tu oficina o sitio de trabajo. Reconocen tu trabajo en grupo.

Salud: Malestar en el cuerpo.

Amor: Control con la relación que vives que no te conviene. Hecho curioso con una bolsa que te regalan.

Parejas: Inicias un nuevo ciclo. Las personas que te llaman están ayudando en algo que quieres lograr.

Solteros: Firmas un contrato lee bien. Aquello que no dejaste es lo que te da felicidad en este momento. Nuevas conexiones.

Mujer: Habilidad ejecutiva. La prosperidad tiene el camino abierto para tu vida. Dinero pendiente. Cambios en viaje.

Hombre: Pendientes con las fuerzas opuesta. Cambios en tu vida y la rutina, luego de la decisión que buscabas.

Consejo: Piensa bien las decisiones a tomar.

Tauro

Palabra clave: Olvidar.

Número de suerte: 774

Cierras un ciclo e inicias otros. Es importante perdonar. Lo detenido en avance. Controla los malos pensamientos. Enfrenta tus dudas. Se alegre y optimista. Se generoso (a) con el que es egoísta. Conéctate con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento. Nuevas emociones.

Trabajo: Debes ser más responsable y demostrar quién eres. Llamadas para un empleo. Logras un negocio.

Salud: Malestar en los ojos.

Amor: Asume la responsabilidad con niños en el colegio. Ten cuidado con salidas nocturno con tu pareja.

Parejas: Cuídate más en la calle. Problemas que solucionas del mes pasado que te da los frutos, en este momento.

Solteros: Se activa la creatividad. No puedes controlar todo. Arreglos dentales. Alguien del pasado que llega.

Mujer: Documentos que arreglas. Cuidado con los gastos. Noches de disfrute. Debes fortalecer tu yo interno.

Hombre: Éxito en decisiones. Algo que debes reparar. Ayuda sin exigir. El pasado regresa.

Consejo: Necesitas descansar.

Géminis

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 833

Rodea tu vida con dulces sentimientos de amor. Algo con seguro que debes atender. Sale sol en tu camino. Con fuerza y estabilidad tomas una decisión. Cambio en lo profesional muy positivo. No creas mucho en lo que te dicen espera hechos. Grandes emociones. Nuevas conquistas. Bendiciones.

Trabajo: Inicias algo en consultorio firmas logros. Solucionas un problema de dinero o firmas.

Salud: Atender el sistema circulatorio.

Amor: Cambios en algo que haces en lo amoroso. Recibes un mensaje de persona amada. Cuídate de embarazo.

Parejas: Padre que te busca por malestar de salud. Te preparas por viaje. Compras para el hogar.

Solteros: Inicias algo nuevo con mucha pantalla. Algo de entretenimiento. Sorpresas y alegrías.

Mujer: Debes ver la realidad de una situación. Asistes a un sitio para mejorar tu imagen. No culpes a otros de tus errores.

Hombre: Una nueva conexión. Hecho curioso con un espejo y algo que te cae encima

Consejo: Pon en marcha tus planes.

Cáncer

Palabra clave: Voluntad.

Número de suerte: 722

No digas lo que haces. La vida te da cambios inesperados. Cambios en tu vivienda que culminas. Superas una situación. Viaje con la familia. Malestar en tu cuerpo. No te distraigas en algo que haces. Vota lo que está roto en tu casa. Cuidado con salidas nocturnas. Pondrás empeño en lo que quieres.

Trabajo: Todo está en orden positivo en lo que quieres o vas a buscar o hacer. Todo en positivo adelante.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conéctate con personas positivas. Nuevos emprendimientos. Alguien te da recomendaciones. Sorpresas en familia.

Parejas: Recibes una llamada importante en lo económico o laboral. No haga todo tu solo. Cuida más tu salud.

Solteros: Estudios que culminas. Consigues en lo que estás buscando. Aléjate de personas que son oscuras.

Mujer: Crecimiento personal. Nueva circulación en lo económico. Algo con copas que debes hacer.

Hombre: Compra de local o algo con depósito. Nuevos negocios. Deja la flojera camina adelante.

Consejo: Mantén tus movimientos hacia adelante.

Leo

Palabra clave: Personalidad.

Número de suerte: 622

Harás un ritual. Estarás resistiéndote a hacer un cambio. Cuidado con opiniones de terceros. Debes probar algo nuevo. Aclara tu mente. Encuentros con el pasado. Un renacimiento. Si algo se detiene espera el momento. Mujer amiga que te apoya en idea. No te quejes tanto.

Trabajo: Estarás molestó (a) por que las personas no hacen las cosas como tú quieres

Salud: Pendiente con la caída de cabello.

Amor: Tu pareja no pueden hacer lo que tú quieres. Una nueva relación. Información que te cambia.

Parejas: No descuides el amor de tu pareja. Terceros en tu vida. Cambios. Alguien nuevo en la familia.

Solteros: Se constante en lo que quieres. Nuevas señales. No escuches chismes. Descansando en casa.

Mujer: Te enteras que hacer con un negocio. Debes cerrar ciclos. Cancelas tus deudas. Celebraciones en familia.

Hombre: Ahorros necesario. Cuidado con lo que bebes. Atiende más a tu familia. Amigos que te buscan.

Consejo: Te sientes Solo (a).

Virgo

Palabra clave: Control

Número de suerte: 119

Los demás no pueden pensar como tú. La felicidad a tu lado. Algo con una botella que te regalan. Éxitos. Logros. Una nueva organización. Cambios en la vida espiritual. Una nueva evolución. Invitación a una fiesta y serás especial. Asistes a una iglesia. Molestias con tus vecinos.

Trabajo: intervienes en un negocio de un amigo. Presión de personas de fuera de tu casa.

Salud: Controla el consumo de grasa.

Amor: Nuevos amigos. Cuídate de los comentarios que haces de otros. en tu casa vives lo mismo.

Parejas: Alguien llega a tu casa y te ofrece un cambio. Compra de ropa nueva. Estas con la creatividad. Celebraciones. Uniones. Tu pareja te comprende.

Solteros: La estabilidad. Negocios. Deja el miedo por algo que ves. Emociones activadas. La esperanza a tu lado.

Mujer: Logras acuerdos con socios. Cambios nuevos movimientos. Estabilidad.

Hombre: Nuevos encuentros. No permitas que se aprovechen de ti. Movimientos. Compra y venta.

Consejo: Llevas un ritmo de vida muy acelerado.

Libra

Palabra clave: Iluminar.

Número de suerte: 888

Te alejas de personas conflictivas. Buenas energías en esta semana. Lo esperado llega. Concretas un negocio. Buenas noticias en lo económico. Te hacen un ofrecimiento. Nuevas oportunidades. Molestia por algo que no pudiste hacer. Participas en algo y logras llegar.

Trabajo: Bendiciones en lo laboral. Movimientos. Se constante con lo que haces para que veas los logros.

Salud: Dolor en cintura muy fuerte. Reposo.

Amor: Llega el amor en sitio de muchas oficinas. Debes ahorrar. Mas. Cuídate de personas chismosas.

Parejas: Malestar por hijo adolecente. Movimientos. Reunión importante. Recibes algo.

Solteros: Si quieres que algo cambie debes hacerlo tú. Reconocimiento en tu trabajo o estudios. Algo con una caja marrón.

Mujer: Lo negativo sale de tu vida. Nuevos equilibrios. Se ordena los gastos y entrada de dinero.

Hombre: Atrévete a ser diferente a otros. Cambios en tu casa o cuarto. Cuidado con terceros en tu relación.

Consejo: Aplica todo el esfuerzo en lo que quieres.

Escorpio

Palabra clave: Equivocación

Número de suerte: 244

Inicias un trabajo en grupo. Muchas bendiciones en lo que inicias en esta semana. Controla el estrés. Tomate las cosas con calma. Alegrías. Nuevos proyectos. Vences dificultades. Algo con cortinas que debes arreglar. Pon orden en tu vida. No culpes a otros de tus errores.

Trabajo: Salidas a otras tierras por negocio con éxitos logros. Compra y venta. Crédito que te aprueban.

Salud: Tomar sol tres veces a la semana.

Amor: Es el tiempo de conversar con tu familia. El amor está a tu lado y no lo ves. Una nueva relación. Muchas personas pendientes de ti.

Parejas: La suerte de tu lado. Algo en tus manos que te da un éxito o triunfo sobre enemigos.

Solteros: Algo con una fecha importante que debes anotar. veras tus sueños en camino. Mantén la esperanza en lo que quieres o haces.

Mujer: Nacimientos. Ten cuidado todo llega lo que es tuyo nadie te lo quita algo con un carro o vivienda.

Hombre: No te arrepientas de lo que haces. te reencuentras con personas o familiares del pasado o que estaba alejado.

Consejo: Controla la impaciencia.

Sagitario

Palabra clave: Cuestionar

Número de suerte: 158

Hijos que te extrañan. No dejes a nadie de lado. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema. Debes compartir un poco más. Amiga que espera por ti. Aléjate de personas negativo. Personas amiga que te buscan. Te exigen que llenes una planilla donde trabajas. Cambio en una entrevista.

Trabajo: Cambios positivos en lo laboral. Pendiente con lo que haces, o los negocios oscuros.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Sale el sol querido en el amor. Salidas con la persona que te gusta y matrimonio en puerta.

Parejas: Hombre de poder que te busca parta ofrecerte un negocio, pero fuera de la ciudad donde vives.

Solteros: Cambios que debes ver bien. La rueda de la fortuna esta de tu lado. Regalos. Sales de la rutina.

Mujer. Debes limpiar la puerta de tu casa o negocio. Cambio en una fecha de boda. Te invitan a un matrimonio.

Hombre: Alguien del pasado que llega a tu vida con un ramo de flores. Armonía y alegrías.

Consejo: Enfrenta tus miedos y preocupaciones.

Capricornio

Palabra clave: Perfección

Número de suerte: 830

No te dejes enredar por otros en un problema. Algo con documentos que debes resolver. Inestabilidad en lo amoroso. Solucionas un problema familiar. Deja que cada quien viva su vida. No dejes a la mitad las cosas termínalas. Aléjate de personas de malas energías y negativas.

Trabajo: La prosperidad en tu negocio. Vences obstáculos. Inicias un negocio con productos de limpieza.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Un nuevo comienzo en una relación amorosa. Hombre adulto que te da un concejo. Recibes un mensaje importante.

Parejas: Tu pareja te denuesta cuanto te ama, y tú lo harás igual celebraciones. Cambios.

Solteros: Te alejas de un grupo de amigos. Te regalan algo que debes poner en tu casa. Nuevas decisiones.

Mujer: Se activa el amor una persona que te demuestra y te dice cuanto te quiere, no dejes pasar esos momentos.

Hombre: Dejas atrás asuntos emocionales. Estarás de descaso. Hombre adinerado que te busca.

Consejo: Libérate de las relaciones incomoda.

Acuario

Palabra clave: Perfección

Número de suerte: 993

Debes tomar una decisión importante. No discutas con extraños. Cuídate de salidas nocturnas. Acuérdate de ser más productivo. Lo que no te gusta aléjate. Pídele a san miguel para tu protección. Alegrías por dinero. Cumple con tus promesas. No cuentes nada tuyo. Terminas un ciclo.

Trabajo: Te llegan buenos negocios en esta semana. Te dan un crédito. Nuevas oportunidades.

Salud: Dolor en cuello y manos.

Amor: Alguien del pasado que te busca familiar. La armonía llega a tu vida. Dejas los problemas.

Parejas: Los sentimientos que demuestras a tu pareja serán bien recompensados.

Solteros: Energías creativas. Celebraciones alegrías. Harás una remodelación en tu casa.

Mujer: Salida que será importante. Alguien del pasado que llega. Arreglas documentos.

Hombre: Te aferras a la buena posición. Cancelas una deuda. Te vas de un sitio que no regresas. Nuevos inicios.

Consejo: Defiéndete tú mismo (a).

Piscis

Palabra clave: Problemas

Número de suerte: 117

Una persona cercana que te da buenas noticias. Mujer adulta de cuidado. Vigila bien tus bienes. Compra de vivieres. Algo con una ventana. No escuches chisme. Nuevas emociones. Te preocupas por la salud de un familiar. Éxito en lo laboral. Te iras a otras tierras. Resuelves un problema.

Trabajo: Vences y sales de un sitio. Algo nuevo en tu vida en lo económico. Nuevos sueños.

Salud: Sanación.

Amor: Limpia bien la entrada de la puerta de tu casa. Hombre joven que llega a tu puerta.

Parejas: Compras especiales para tu pareja. Regalos. Donaciones. Dinero que te cancelan.

Solteros: Cambios en tu cuarto que debes hacer. Cuidado con la salida nocturna.

Mujer: Una nueva rutina que te favorece. Nuevos proyectos. Te regalan una planta. Hermana espera por ti.

Hombre: Trabajas demasiado y te pagan poco, pero llega algo nuevo no lo dejes pasar.

Consejo: Recuerda el lema, siempre listo (a).