España | Sfera marca tendencia con sus deportivas blancas por menos de 20 euros

El calzado deportivo marca tendencia en muchos estilos, siendo además una parte importante en los casuales y no únicamente en los deportivos, y es que sin duda las zapatillas deportivas son un calzado cómodo y estiloso que te puedes poner prácticamente para todo, no sólo para hacer deporte. Hoy te mostramos las deportivas blancas de Sfera que lo están petando en ventas marcando tendencia y que te puedes llevar a casa por menos de 20 euros, ¡un chollazo que no puedes dejar pasar!.

Sfera es una marca de moda que pertenece a El Corte Inglés y que comenzó como una sección dentro de estos grandes almacenes pero fue tal su éxito que se acabó convirtiendo en una tienda propia e independiente. Se trata de una firma que ofrece moda de calidad a buenos precios, colecciones variadas, renovación constante y mucho estilo, con un servicio al cliente impecable de principio a fin.

Las deportivas blancas de Sfera que querrás ponerte con todo

Se trata del Deportivo Canvas, unas zapatillas deportivas de color blanco que están arrasando en ventas por su estilo, sencillas pero llamativas, con una estética atractiva y versátil que te permitirá combinarlas prácticamente con todo. El precio de esta maravilla de deportivas es de tan sólo 19,99€, sin duda un importe que merece la pena pagar.

Estas deportivas blancas de Sfera están fabricadas en lona con bloque a contraste, y tienen cierre de botones, lo que sin duda les da un toque fresco, original y divertido, con muchísimo estilo. La firma española incorpora continuamente a sus tiendas colecciones inspiradas en las últimas tendencias en el sector, y estas deportivas son sin lugar a dudas uno de los mejores ejemplos de ello.

Cómo combinar unas zapatillas deportivas blancas

Vaqueros y blazer, con cualquier camiseta, top, blusa, camisa, etc.

Traje chaqueta, tanto de pantalón como de falda.

Look total white.

Pantalón de vestir y jersey (o camiseta).

Prendas en colores tierra y claros.

Pantalones de colores.

Contraste en un look total black.

Look total jeans.

Pantalones pitillo.

Pantalones pata de gallo.

Cuadros vichy.

Animal print.

Vestidos ajustados.

Vestidos floreados.

Maxifaldas estampadas.

Y muchos más…

Si quieres un calzado que realmente marque la diferencia y que te permita disfrutar de una gran variedad de looks al tiempo que te proporciona comodidad y estilo, sin duda estas deportivas blancas de Sfera merecen un hueco en tu zapatera pero ya mismo. ¡No te quedes sin las tuyas!.