Perú | “Dina Boluarte está cosiendo su banda presidencial”

Afirma congresista Patricia Chirinos:

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, acusó a la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, de pretender quedarse con la Presidencia del Perú ante una eventual vacancia o renuncia de Pedro Castillo.

Desde los exteriores del Parlamento, la legisladora también criticó a Boluarte por haber cantado durante su discurso en el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo. A su parecer, en vez de entonar canciones, la vicepresidenta se debe dedicar a hacer las “labores y gestiones” que le competen como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“La señora Dina Boluarte como ministra canta muy bien, mejor que se dedique a hacer las labores y gestiones de su ministerio en vez de estar defendiendo lo indefendible. Creo que está por ahí cosiendo su banda presidencial…”, dijo.

No contenta con atacar a Boluarte, Patricia Chirinos tildo de ‘inservible’ al presidente Castillo por no acertar con la designación de sus ministros y rodearse de “gente dudosa”.

“…este señor Pedro Castillo no sirve a la nación, es más bien ‘inservicial’ (inservible) a la nación. No sabe escoger ministros, se rodea de gente dudosa y que no es idónea para los cargos”, acotó.

La también tercera vicepresidenta del Congreso presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el toque de queda establecido por el Ejecutivo el último 5 de abril, en el marco de las protestas sociales que se vivieron en el país por el paro de transportes y agricultores.

Según explicó Chirinos, se ha detectado que Castillo Terrones cometió hasta cinco infracciones a la Constitución al imponer la medida en Lima y Callao. Acotó que el mandatario aún no expuesto el supuesto informe de inteligencia de la Policía que justificaba la imposición del toque de queda.

“Son cinco infracciones a la Constitución las que tiene el señor Castillo en estos últimos días, al parecer ya se acostumbró…”, puntualizó.