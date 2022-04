Perú | Familia debe pagar US$ 13.000 por reprogramar viaje a España

Perdió vuelo por fallas en migraciones

Tras reportarse una demora en la entrega de pasaportes en Migraciones, cientos de ciudadanos se han visto afectados. Este es el caso de la familia de Angélica Navarrete quien ahora tiene que pagar 13.000 dólares para la reprogramación de los pasajes de toda su familia a España, ya que se hizo entrega de los documentos de forma tardía.

Asimismo, agregó que fue entregado a las 6 de la tarde, sin embargo, pero su vuelo partió horas antes.

“En mi caso quieren que pago al de 13.000 dólares porque somos una familia de 7. Nosotros nos íbamos de paseo una semana a Madrid con tours, con alojamiento, todo pagado y me dan el pasaporte a las 6 de la tarde cuando tenía que haber salido horas antes”, dijo indignada.

En esa línea, también se registraron otras denuncias, como la de la señora Yamileth Tarazona quien pretendía viajar a Colombia; no obstante, por las fallas en el sistema no pudo hacerlo.

“Nosotros íbamos a viajar a Colombia, el vuelo iba a partir el lunes a las 5.30 a. m. con Viva Air. Migraciones, a la medianoche del lunes, me dice que ya va a salir (el pasaporte), pero luego me dice que pregunte por una reprogramación en la aerolínea, y me sale 700 dólares, yo no tengo esa cantidad”, sostuvo al medio de comunicación.

Ayer la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, señaló que las aerolíneas Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KML y Air France brindarán facilidades para la reprogramación de los vuelos sin pago de tasas o costos extras.

Esto quiere decir que solo seis de las 25 aerolíneas internacionales que tienen punto de partida con el Perú han accedido a ello, mientras que los ciudadanos se seguirán viendo afectados con esta situación en las otras aerolíneas.