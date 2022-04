25 opositores enviaron carta a Joe Biden para pedir alivio de las sanciones

Este miércoles 14 de abril el periodista Joshua Goodman reveló una carta que un grupo de opositores al Gobierno de Maduro enviaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dicho documento tiene la finalidad de solicitar al gobierno estadounidense que alivie las sanciones contra Venezuela.

Según el periodista, la carta fue emitida por un grupo de 25 opositores. Entre las peticiones también estuvo «permitir que las compañías petroleras occidentales regresen» a la nación sudamericana. «Los signatarios critican las presiones políticas internas que, según argumentan, han frenado el acercamiento tentativo de Biden a Maduro», agregó Goodman.

El texto en la carta dice: «Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos a seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana, e instamos al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación. No hay más tiempo que perder».

«Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos», continuaron.

Además, agregaron: «Si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro. Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan».

«El 75% de los venezolanos rechaza contundentemente las sanciones sectoriales y apenas el 10% quiere que se mantengan. Es claro que este tipo de sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano. Solicitamos al gobierno de EE. UU. que negocie posiciones para el mejor interés del pueblo venezolano y que supere las presiones políticas internas en EE. UU., que, hasta ahora lamentablemente, han obstaculizado el avance de las negociaciones», añadieron.

