Bono de Semana Santa | Cinco datos que debes saber sobre el beneficio

El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó el depósito del bono Semana Santa 2022 para los venezolanos portadores del Carnet de la Patria, una asignación que busca brindar una ayuda económica a los sectores vulnerables.

Las dudas más frecuentes en los inscriptos en el sistema Patria es saber de cuánto es este bono, cuándo comenzó a ser abonado y a quienes les será asignado; por ello, a continuación te presentamos cinco datos que debes saber sobre la entrega de esta bonificación:

1.- Fecha de entrega del abono:

Este bono comenzó a ser abonado el pasado martes 12 de abril de forma directa y gradual a través de la plataforma Patria. Sin embargo, esto no quiere decir que quienes no han recibido el mensaje a la fecha no lo recibirán, pues el blog Patria aclara que la entrega será hasta el día 20 de abril de 2022.

El texto que les llegará a los beneficiados es: “En Semana Santa vamos al encuentro espiritual para agradecer por las bendiciones recibidas. Renovemos nuestra fe y elevemos oraciones por la Paz”.

Esta notificación llegará por mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

La plataforma Patria ha entregado la asignación de bono durante los últimos dos años seguidos. En 2020 fue otorgado entre el 8 al 15 de abril, mientras que en 2021 se pagó del 25 al 31 de marzo.

2.- ¿Quiénes cobran?

Este bono está dirigido a los venezolanos que se encuentren registrados en el sistema de Patria y que cumplan con todas las verificaciones requeridas por la plataforma.

Los datos que deben estar actualizados son: datos personales y laborales actualizados, contraseña vigente completa, teléfono principal confirmado, correo electrónico confirmado y cuenta bancaria registrada.

Sin embargo, estas bonificaciones están dirigidas a los venezolanos en situación de vulnerabilidad.

3.- ¿Cuánto es el monto?

El monto destinado para el bono de Semana Santa de este año es 19,20 bolívares; justo la misma cantidad se abonó por el Aniversario de los Clap.

4.- Servicios que puedes pagar con el bono

El blog recuerda que antes de pasar estos fondos a las cuentas bancarias pueden realizar el pago de servicios públicos como Corpoelec, Cantv o a las hidrológicas del país a través de la plataforma de la Patria.

También pueden realizar recargas y pagos de los servicios telefónicos de Movilnet, Movistar y Digitel; el cancelar de SimpleTV, plan de televisión por suscripción; o pagar la gasolina subsidiada.

5.- El total de bonos especiales entregados

Hasta la fecha, la administración de Nicolás Maduro ha entregado en lo que va de año siete bonos especiales, adicionales, a la entrega de los bonos regulares como Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Economía y Formación, entre otros.

Los bonos asignados son: Bono de Reyes, 3R Nets, Sucre Vive, Congreso de Angostura, Día de la Mujer, Aniversario del Clap y Semana Santa.

Katherine DonaEconomía

