España | qué pasa con Rusia, Putin y Kiev

La guerra en Ucrania continúa casi 50 días después desde que tuviera lugar la invasión de Rusia y las imágenes que nos deja este conflicto cada día son más duras. Los pueblos de Mariúpol, Bucha o Jersón han sido testigos de la crudeza de esta guerra que está dejando miles de muertos y heridos. Te contamos las últimas noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania y las negociaciones entre Vladímir Putin y Zelenski, en directo.

Le Pen evita hablar de «genocidio» en Ucrania pero sí describe «crímenes de guerra»

La candidata a la Presidencia francesa por Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, ha evitado este jueves describir las acciones rusas en Ucrania como «genocidio», aunque ha señalado la presunta comisión de «crímenes de guerra».

En una entrevista concedida a la televisión francesa, recogida por BFMTV, Le Pen ha indicado que el «genocidio» es «una definición extremadamente precisa» que, actualmente, no se ajusta a los actos conocidos en Ucrania. También «falta retrospectiva» sobre la situación, a su juicio.

Trudeau cree que es «absolutamente correcto» describir las acciones rusas como «genocidio»

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha considerado este jueves que es «absolutamente correcto» describir las acciones llevadas a cabo por el Ejército ruso en Ucrania como «genocidio», en medio de la controversia generada por el uso de este término en los últimos días.

Trudeau ha matizado ante la prensa que «hay procesos oficiales» para determinar si se ha perpetrado un genocidio, pero cree que es «absolutamente correcto que cada vez más gente hable y use la palabra genocidio» para abordar lo que ocurre en Ucrania.

Alemania cree que Ucrania «ha cometido un error diplomático» al rechazar la visita de Steinmeier

El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, ha tildado este jueves de «error diplomático» el rechazo de las autoridades ucranianas a la vista a Kiev del presidente, Frank-Walter Steinmeier, que ha levantado la polémica en el país europeo.

«El presidente federal es Alemania», ha indicado Habeck, que ha agregado que, por ello, el rechazo constituye «un rechazo a Alemania». «Por desgracia, tengo que decirlo así: la parte ucraniana ha cometido un error diplomático», ha continuado, en declaraciones publicadas por los diarios del grupo Funke.

El ministro de Exteriores de Irlanda visita Kiev

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, visita este jueves la capital ucraniana, Kiev, con la vista puesta en proporcionar más asistencia a Ucrania, en el marco de la invasión rusa.

El Ministerio de Exteriores irlandés, que ha destacado que Coveney es el primer ministro de Exteriores con presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en visitar la capital ucraniana desde que comenzó la guerra, ha detallado que abordará con el Gobierno ucraniano la entrega de más apoyo humanitario, político y a nivel de seguridad.

Al menos cuatro muertos y diez heridos por bombardeos en la región de Járkov

Al menos cuatro muertos y diez heridos por bombardeos en la región de Járkov durante la jornada de este miércoles, según han informado las autoridades ucranianas en la cuenta oficial de Telegram de la administración estatal regional de la ciudad.

«El 13 de abril de 2022, militares rusos dispararon contra edificios residenciales en el distrito Nemyshlianskyi de Járkov. Tres personas murieron en el bombardeo. Cuatro civiles resultaron heridos, el más joven, de 17 años y el más mayor, de 75», ha dicho su jefe militar, Oleg Sinegubov.

La OSCE lamenta la destrucción de lugares de culto en Ucrania

Representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) a favor de la tolerancia religiosa han lamentado la destrucción de lugares de culto en Ucrania y han exigido a Moscú promover el diálogo pacífico con el objetivo de detener el asesinato de civiles.

«Estamos consternados por la destrucción de sitios religiosos y lugares de culto: iglesias, sinagogas y mezquitas. Son vitales para las diversas comunidades religiosas del país, más que nunca en tiempos de crisis», han señalado, en un comunicado conjunto.

EEUU afirma que los militares rusos «todavía» tienen problemas de moral

Estados Unidos ha señalado que casi todas las fuerzas terrestres rusas están en la región del Donbás, desde Mariúpol hasta Mikolaiv, y ha asegurado que, pese a la concentración y el reabastecimiento de las tropas, los militares rusos «todavía» tienen problemas de moral y cohesión de sus unidades.

«Casi la mitad de sus tropas alistadas son reclutas que no reciben mucho entrenamiento y de quienes tenemos evidencia, incluso evidencia reciente ,de que se han desilusionado», ha dicho un alto funcionario estadounidense, agregando que todavía no hay «ningún indicio de que China haya brindado asistencia tangible, letal o no letal».

El presidente de Ucrania pide a la UE que deje de patrocinar la maquinaria militar de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a la Unión Europea que «deje de patrocinar la maquinaria militar de Rusia» y ha asegurado que la actividad de las tropas rusas en territorio ucraniano es una prueba más de la «inseguridad» de Moscú.

«Toda esta actividad febril de los ocupantes atestigua ante todo su inseguridad. El hecho de que incluso con importantes existencias de equipo militar soviético y un número significativo de soldados, a quienes los comandantes no perdonan en absoluto, las tropas rusas dudan de su capacidad para rompernos, para romper Ucrania», ha dicho Zelenski.

Biden anuncia una nueva ayuda militar masiva para Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, dio luz verde el miércoles a una nueva ayuda militar masiva a Ucrania, que incluye vehículos blindados, artillería y helicópteros, armamento más pesado que el entregado hasta ahora.

Durante una llamada telefónica este miércoles con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, Biden le anunció un nuevo tramo de ayuda por valor de 800 millones de dólares (735 millones de euros), según un comunicado de la Casa Blanca.

Ucrania precisa que hay alrededor de 10.000 militares rusos cerca de Mariúpol

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, ha precisado que alrededor de 10.000 militares rusos están estacionados actualmente cerca de Mariúpol y ha pedido a los países socios armas de largo alcance para «contener» a las fuerzas de Moscú.

«Podemos contenerlos, pero necesitamos ahuyentarlos. Para esto necesitamos lanzacohetes múltiples con un alcance de más de 40 kilómetros. Necesitamos misiles antibuque para detenerlos en Odesa y en el Mar Negro (y) necesitamos muchos tanques, vehículos blindados y artillería de calibre 155 mm», ha detallado Reznikov.

Ucrania anuncia acuerdos para la apertura de nueve corredores humanitarios este jueves

Las autoridades de Ucrania han anunciado este jueves la apertura de nueve corredores humanitarios para proceder a la evacuación de civiles, en el marco de la invasión rusa.

Según ha detallado la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, en Telegram, los civiles podrán desplazarse desde Mariúpol, Berdiansk, Tokmak y Energodar hasta Zaporiyia en transporte propio. Además, podrán ir desde Severodonetsk, Lisichansk, Popasna, Gorske y Rubizhne hasta Bajmut.

Registrado un incendio en un buque de la Armada rusa que opera en el mar Negro

La tripulación del buque ‘Moskva’, que opera en el mar Negro y que está dotado con misiles de crucero, ha tenido que ser evacuada tras registrarse un incendio provocado por la detonación de munición, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS.

«El barco resultó seriamente dañado. La tripulación fue evacuada por completo. Se están estableciendo las causas del incendio», ha dicho el Departamento de Defensa en un comunicado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Interfax.

La Casa Blanca matiza las palabras de Biden sobre el posible «genocidio» cometido por Rusia

La Casa Blanca ha matizado las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha calificado las acciones rusas en Ucrania de «genocidio», recalcando que el mandatario habla por el país y que no cambia la estrategia estadounidense, pese a que haya un proceso internacional para determinar si los ataques de Moscú contra Kiev constituyen esta forma de exterminio.

«Putin está atacando brutalmente a los civiles y violentando a un país en este momento. El presidente (Biden) estaba hablando de cuáles son esas atrocidades y lo que está viendo en el terreno», ha dicho su portavoz, Jen Psaki, matizando que, aunque Biden haya hablado en hasta dos ocasiones de «genocidio», todavía hay en marcha «un proceso legal» por el que las acciones rusas serán juzgadas.

En su habitual discurso vespertino, Zelenski ha asegurado que «Rusia abandonará la arena internacional para siempre» si el «liderazgo ruso» no busca «realmente la paz». «Esta guerra contra Ucrania solo puede terminar en la derrota estratégica de Rusia, tarde o temprano», ha reiterado.

¿Quién es Víctor Medvedchuk?

El Ejército de Ucrania ha capturado al líder prorruso Víctor Medvedchuk, amigo personal de Vladímir Putin y padrino de una de sus hijas. El político ha sido acusado por Ucrania de alta traición y ahora Zelenski propone al Kremlin intercambiarle por niños y niñas capturados por Rusia.

¿Cómo van las negociaciones?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están «en punto muerto» y ha explicado que su país no se va a aislar porque «es imposible apartar a Rusia en el mundo moderno».

Excepciones en las sanciones a Rusia

La Unión Europea ha aprobado hacer excepciones a algunas de las sanciones aplicadas a Rusia con el fin de facilitar la labor de las organizaciones humanitarias que están trabajando para ayudar a quienes se han quedado en el lugar del conflicto.

Macron prefiere ser prudente

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pide «cautela» con las palabras que se usan para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia después de las declaraciones de Joe Biden, que habló de «genocidio» refiriéndose al conflicto que está viviendo el país europeo.