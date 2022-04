Gaby Spanic habló del día que fue envenenada

Luego de más de 10 años del acontecimiento que puso en alerta a sus allegados y fanáticos, la actriz venezolana Gaby Spanic recordó con desagrado cuando fue envenenada gradualmente por su asistente que trabajaba para ella en el 2010. A pesar de que mucha gente se mostró incrédula ante la situación en aquel momento, Gaby sigue defendiendo su versión de los hechos. Cabe recordar que la implicada (María Celeste Fernández) fue detenida durante dos años pero luego salió en libertad por falta de pruebas.

«Cuando yo me di cuenta que Dios existía es cuando sobrevivimos a un envenenamiento que mucha gente del medio no quiero generalizar se burlaba, entonces me puse a rezar y entonces entre delta, gama, en estado del sueño, veo en la pared el rostro de Jesús y dije todo va a estar bien no nos va a pasar nada, no nos vamos a morir» indicó Spanic.

De esta manera, recordó que cuando esto sucedió aún se encontraba grabando una novela y debía mostrarse hinchada a causa del envenenamiento por no dejar de cumplir con su trabajo.

«Al día siguiente mágicamente tenía que venir a trabajar así y estaba desinflamada y fue tan bonito y bueno yo si lo cuento con mucho orgullo porque hay gente que no tiene fe por qué no ha tenido esas experiencias» señaló.

