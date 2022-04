México | Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) cumplen 15 años de servicio

El Instituto Nacional de Migración (INM) informo este jueves que los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) cumplen 15 años de brindar atención y servicio de calidad y calidez a favor de niñas, niños, adolescentes, así como grupos vulnerables migrantes que ingresan, transitan y salen del territorio nacional.



En enero de 2021 (cuando entraron en vigor las reformas a la Ley de Migración) y al corte de marzo de 2022, el personal de OPI del INM han auxiliado a 59 Mil 992 menores de edad, así como a quienes viven con alguna discapacidad y se encuentran en contexto de migración.



Cabe mencionar que, previo a la norma vigente, de abril de 2007 a diciembre de 2020, se auxiliaron a 261 Mil 264 niñas, niños y adolescentes en condición de tránsito por México.



El incremento de menores de edad migrantes, acompañados y no acompañados, ha representado un desafío para el goce efectivo de sus derechos, por lo que el Gobierno de México ha emprendido acciones a favor de la salvaguarda del interés superior de la niñez.



El 30 de marzo de 2007, en el marco de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niños, Niñas y Adolescentes migrantes (NNA) no acompañados y mujeres migrantes, se instauró el ‘Modelo de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados’.



En ese contexto, se creó la figura de OPI, con el objetivo de brindar una atención, asistencia y acompañamiento diferenciado a menores de edad, acompañados y solos durante todo su procedimiento administrativo migratorio.



En noviembre de 2012, con la publicación de los lineamientos en materia de protección a migrantes del INM en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se suma a las funciones de los OPI la atención a personas adultas migrantes pertenecientes a grupos vulnerables.



A partir de ello, se consolida como un grupo con personal especializado en la protección de la infancia y en la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad.



El 11 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Migración y que entraron en vigor en enero de 2021, y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, considerada la reforma más importante en materia de protección a la niñez migrate en México.



Este decreto prohíbe al INM presentar o alojar a niñas, niños o adolescentes en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, a fin de ser canalizados de inmediato al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su equivalente en los estados del país, y notificar del caso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente.



Durante el presente mes de abril, el INM se suma al festejo con motivo del Día de la Niñez, pero también recuerda y reconoce a las y los OPI por su vocación, compromiso y humanismo en esta importante labor que desde hace 15 años han realizado en beneficio de los grupos más vulnerables, incluidas las niñas, los niños y adolescentes.