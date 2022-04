Familias de La Guarita exigen reubicación tras rotura de tubería matriz

1383627

Un total de 17 familias de La Guairita, municipio Baruta, denunciaron que requieren una reubicación urgente tras la rotura de una tubería matriz en la vía principal, hecho que ocurrió la tarde de este jueves 14 de abril.

Los afectados aseguraron que es la segunda vez que se inundan sus viviendas ante el rompimiento. La primera vez ocurrió el 28 de abril de 2018, según denunciaron y desde ese entonces, de las 20 familias perjudicadas, solo fueron reubicadas tres.

El reclamo lo hicieron a través de El Pitazo, al tiempo que trabajadores de Hidrocapital hacían las reparaciones para instalar un tramo de tubería nueva. Esto ocurrió al mediodía del Viernes Santo, en el lugar estuvieron presentes autoridades de la alcaldía de Baruta, quienes no quisieron declarar por «desconocer los trabajos que realizaban«, refiriéndose a la empresa hidrológica.

Trabajadores de Hidrocapital laboraban en la instalación del nuevo tramo durante este Viernes Santo. Foto: Glorimar Fernández

Élcida Gamboa, una de las vecinas afectadas, denunció que en esta ocasión, fue la comunidad la encargada de limpiar los escombros que dejó la nueva rotura. «La primera vez, la alcaldía se encargó pero esta vez fuimos nosotros, no me puedo quitar el tapabocas y no es precisamente por el COVID-19, si no, por la cantidad de polvo que hay en el ambiente y dentro de nuestras casas», declaró.

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde Elías Sayegh, informó que no habrá ciclo de bombeo en la zona y varios sectores del municipio, hasta que no sea reparado el tubo nuevamente.

«Reconocemos el esfuerzo de trabajadores de entes que han estado reparando la avería en el tubo matriz de Hidrocapital, aún en riesgo. Sin embargo son miles de familias afectadas durante mucho tiempo #SinAgua! Todo por haber abandonado la inversión el sistema de aguas durante añosss», advirtió.

