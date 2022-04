México | AMLO presume apoyo de analfabetas

A cuatro días de la primera consulta de revocación de mandato en la que obtuvo el respaldo ciudadano para continuar en el cargo hasta septiembre 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió no sólo que lo apoyan los “analfabetas del país”, sino que es el segundo gobernante mejor evaluado del mundo.

En sus redes sociales compartió la noche de este jueves la encuesta de Global Leader Approval Ratings que mide la aprobación de 21 presidentes y jefes de Estado.

En primer lugar de aprobación está Narendra Modi, de India, con 76% y en segundo lugar López Obrador con un respaldo de 67%.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. 1/2”, escribió desde su quinta en Palenque, Chiapas, donde se encuentra de descanso.

“Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto. 2/2”, agregó en un segundo mensaje.

De acuerdo al estudio de opinión, el presidente de México tiene una aprobación de 67%; una desaprobación de 26%; además de que 8% no contestó o no dio su opinión.