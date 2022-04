Perú | Suspenden viajes y venta de pasajes en terminal de Yerbateros.

Se suspendieron viajes y ventas de pasajes en el terminar de Yerbateros por feriado de celebración de Semana Santa

Algunos vehículos se encuentran suspendidos ya que se reportó gran congestión vehicular. Por este feriado largo, tras la celebración de la semana santa, se suspendió la venta de pasajes hacia destinos de la sierra y selva del Perú en el terminal Yerbateros. Esto, porque en la carretera Central, se reportó congestión vehicular tras un accidente de tránsito ocurrido un día antes, en la noche.

Según RPP, indicaron que el vehículo intentaba trasladar madera, se volcó en la vía ya mencionada, luego fue retirado. Sin embargo, el apuro de varios conductores por avanzar, afectó más el problema debido a que invadieron el carril contrario y en horas de la mañana, se registró este congestionamiento vehicular a la altura de San Mateo.

Por ese motivo, las empresas de transportes interprovincial, anunciaron que ya no vendería más boletos. La explanada del terminal de Yerbateros se muestra solo con un bus de la empresa Perla Express S.A.C. Sin embargo, mucho de los pasajeros esperan la apertura de la venta de boletos para llegar a su destino, como Lázaro Camarena.

“Me dirijo para Jauja. No hay [pasajes], no atiende nadie. Mire como está cerrado todo. Iba a Jauja para visitar a mi familia. Ayer vino a preguntar al terminal y me dijeron que iban a atender normal, pero hay congestión en la carretera Central no hay venta de boletos. Estoy acá desde las cuatro de la mañana, y hasta ahora no hay nadie y me dicen que espere hasta las once o mediodía”, comentó el usuario.