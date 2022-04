▷ #Yaracuy | Trabajadores de Mocarpel protestaron por incumplimiento de pagos desde el mes de diciembre #15Abr

Un grupo de trabajadores de la empresa Smurfit Mocarpel con sede en el municipio Veroes del estado Yaracuy, protestaron la tarde este Jueves Santo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, todo esto para exigir que una comisión de la Presidencia de la República se apersone a dichas instalaciones y así conozcan la difícil situación que atraviesan estos padres de familias, dicen que luego de la expropiación en años pasados todo se ha venido abajo.

Ramón Hernández, vocero de este grupo de trabajadores dijo que no creen en el reciente anuncio realizado por Hugo Cabezas, en representación de la Comisión Nacional cuando dice que les aumentarán “supuestamente” los sueldos y salarios para el 29 de abril, ya que desde el pasado mes de diciembre están a la espera de una serie pagos y todo ha sido una mentira, denunciaron que en ese momento no cobraron ni siquiera lo concerniente a las utilidades, dejando a sus hijos sin estrenos ni juguetes.

“Ya no creemos en estos anuncios, no son sinceros con nosotros, sentimos que juegan con las necesidades y responsabilidades de cada uno de nosotros; además que desde que fue expropiada esta empresa todo se ha venido abajo, no queremos que pase como con otras empresas”, explicó.

Denuncian grave situación de la empresa

Estos trabajadores dijeron que no se están resembrando la madera, por lo que de un momento a otro no se podrá producir más papel y esto sería grave para el país, es por ello, que solicitaron una comisión nacional para tomar cartas en el asunto y evitar que la cosa sea peor.

Finalizaron los denunciantes reiterando el llamado de atención no sólo a las autoridades regionales, sino también a las nacionales para que se aboquen realmente a este planteamiento y no les lleguen con pañitos de agua tibia.

