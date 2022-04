Chile | Escuelas y liceos de Antofagasta continuarán sin clases por crisis de la educación municipal

Al menos hasta el próximo martes continuará el paro de los trabajadores de la educación en Antofagasta, debido a la grave crisis que sufre la educación municipal en la comuna, con condiciones indignas en diferentes escuelas y liceos de la comuna, remuneraciones impagas, entre otras problemáticas.

La situación aún es de incertidumbre, por cuanto se han realizado diferentes reuniones entre las autoridades regionales, para lograr mejorar las condiciones de los establecimientos a cargo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), institución presidida por el Alcalde Jonathan Velásquez, sin que aún existan avances definitivos.

La autoridad comunal, culpó a la migración y a una supuesta falta de recursos para poder realizar las obras requeridas por los profesores, estudiantes, padres y apoderados.

“Los problemas de educación se arrastran con la migración, porque nosotros no recibimos subvención con los niños que están. La ciudad queda chica y nosotros no tenemos dinero“, indicó el alcalde.

En esta misma línea, afirmó que “tengo una deuda de 4.500 millones, los padres y los niños no quieren que sus hijos sigan perdiendo clases“.

No obstante, la misma autoridad, como concejal, siendo candidato a alcalde, señalaba que la reparación de mobiliario o baños de escuelas y liceos no implicaba mayor costo y eran fáciles de realizar, siendo más bien un problema de la gestión municipal de entonces. Afirmaba además que el municipio contaba con los recursos e incluso comprometió pagar la deuda histórica de los profesores, con recursos municipales.

HAY RECURSOS PERO FALTA GESTIÓN

Desde el Gobierno Regional, informaron que existe disponibilidad de recursos para dar solución a la problemática educativa en la ciudad. En este sentido, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, se comprometió a empujar la concreción de proyectos de conservación entre otras iniciativas vía recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En este sentido, autoridades apuntan a que la problemática radica fundamentalmente en que el municipio antofagastino no ha desarrollado proyectos que permitan obtener los recursos necesarios para garantizar un retorno a clases en buenas condiciones. Solo durante la semana, fueron aprobados 11 mil millones de pesos para el municipio de Taltal, para financiar la Reposición Liceo Politécnico C-20. Lo anterior, porque esa municipalidad si presentó proyectos.

“Aquí no hay un problema de recursos. Hay una incapacidad del municipio de resolver los problemas y generar los proyectos necesarios para ser financiados“, explicó el concejal Waldo Valderrama, presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal.

En este sentido, realizó un llamado a que el municipio contrate profesionales para gestionar proyectos y trabajar de forma integral en la resolución de la situación.

“El llamado es al alcalde para disponer recursos correspondientes para la contratación de profesionales que generen proyectos“, apuntó.

Las críticas al rol ejercido por la autoridad local se extendieron también al Colegio de Profesores. El presidente nacional del gremio, Carlos Díaz, lamentó que el Alcalde Velásquez “se haya convertido prácticamente en un impedimento para subsanar esta situación…no asiste a la reunión, no busca caminos de solución, no presenta proyectos. No pide apoyos, que es lo que uno esperaría de cualquier alcalde en esta situación“, indicó en entrevista con un medio local.

La dirigenta María Angélica Ojeda, explicó además que “La violencia estructural que está dando el empleador con la precarización laboral hace que la comunidad escolar se sienta violentada y con un ambiente poco propicio para la educación“.

Por lo pronto los estudiantes y profesores continúan esperando que las condiciones en las escuelas y liceos sean las mejores y no se parezcan a las actuales, para poder ejercer su derecho a la educación pública y de calidad en las condiciones dignas que merecen para estudiar y realizar su trabajo.