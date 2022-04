Yaracuy: Trabajadores de Cartones de Venezuela exigen reactivación de la Planta y cancelación de pasivos laborales

Los trabajadores de la empresa Cartones de Venezuela, en el estado Yaracuy, denunciaron este lunes 11 de abril, que llevan mucho tiempo parados y «no tienen ni idea» cuándo se reactivará la producción en la planta. Problemática que los mantiene en constante zozobra, ya que no tienen estabilidad económica, ni laboral, en cuanto a la continuidad de su trabajo, de acuerdo a lo expresado por un grupo de trabajadores de esta emblemática e importante empresa, quienes destacaron que hay empleados que ya tienen entre 25, 30 y hasta 40 años prestando sus servicios y actualmente no están percibiendo ningún tipo de beneficios, y tampoco su pago, a pesar del tiempo que tienen trabajando en la empresa.

De igual manera, denunciaron que «toda la planta está paralizada, y se encuentra completamente fuera de servicio, ya que todas las estructuras están deterioradas, colapsadas, necesitan mantenimiento urgente, sobre todo en el área de la lavadora, en el área química, área de las maquinas, batidores, planta de pulpa, entre otras», motivo por el cual no están laborando y no hay producción de ningún tipo, por lo que solicitan que la empresa Topenca C.A.,la cual había sido designada a través de una alianza comercial, para el manejo y activación de la planta, le permitan que asuma nuevamente las instalaciones y el control del proceso.Por otro lado, indicaron que «no cotizamos en el seguro social, son pocos los beneficios que tenemos.

El país depende de estas empresas cartoneras y si estas empresas están paradas, no hay sustento para muchas familias y a la vez, hay otras empresas que dependen de la producción de nosotros y por ende se paraliza gran parte de la economía de Venezuela».

Hacen un llamado al presidente Maduro

Denunciaron que el actual gerente, Hugo Cabezas, ex gobernador del estado Trujillo, no se ha manifestado como tal, y no les ha dado una respuesta sobre el pago del nuevo aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional. En tal sentido, le hacen un llamado al presidente Nicolás Maduro, para que «meta la lupa», a la gestión del señor Hugo Cabezas, «para que se enteré de todas las irregularidades que están pasando en Cartones de Venezuela, sobre todo en cuanto a la deuda que presenta por incumplimiento de los pagos de nómina del personal», manifestaron.

También, le hicieron un llamado al vicepresidente Sectorial para Economía, y Ministro del Petróleo,Tareck El Aissami; para que esté atento y tenga conocimiento de la problemática que atraviesan los trabajadores de la empresa Cartones de Venezuela.La empresa Cartones de Venezuela consolida la producción de papel para el sector alimento, tanto público como privado. La producción incluye sacos de papeles multipliegos para cemento, leche en polvo, azúcar industrial, cal, entre otras iniciativas como el cacao venezolano.

¡Fuera Hugo Cabezas! «Por su mala gestión»

Los trabajadores exigen la destitución inmediata de Hugo Cabezas,» por su mala gestión como gerente de la empresa», ya que señalan que «todas las actividades productivasestán paralizadas ante su mala gestión, además del pago miserable a los trabajadores, incumpliendo con la ley del trabajo, y los decretos presidenciales», así como también lo responsabilizan «por el desvío de madera, desincorporar maquinaria útil y venderla, incumplimiento y mentiras a trabajadores y finalmente el incumplimiento a Topenca, C.A», una empresa aliada, con la cual firmaron una alianza legal, y que «fue la encargada de echar a andar la Planta, siendo despojada de la misma y de los compromisos adquiridos, para ellos robarle toda la materia prima y todo lo producido hasta la fecha y venderlo en el mercado internacional, dejando desprovisto al mercado nacional que tanto requiere de la industria del cartón y el empaque», denunciaron.

Hugo Cabezas, es ampliamente cuestionado por parte de la gran mayoría del Colectivo Laboral, indicaron los denunciantes, «por la violación constante de los derechos básicos, donde los paupérrimos salarios, están muy por debajo de lo decretado por el presidente Nicolás Maduro, conllevando a la miseria.Rechazan de igual modo, «la política de tiranía basada en amenazas y mentiras constantes a los trabajadores que se atrevan a adversarlo».

Alegan que «la actual gerencia es incompetente, la cual fue impuesta desde hace dos meses, con un desconocimiento total de las complejas actividades productivas dela empresa», manifestaron.

Denuncian desincorporación de maquinarias y desvío de materia prima

Desde la División Forestal, denuncian el aprovechamiento de Madera que debería ser resembrada y dirigida a la actividad Productiva del Papel, para elaborar Empaques de Cartón y hoy en día «es desviada a Aserraderos Clandestinos y a la Exportación Ilegal de tan vital material estratégico».Denuncia también, «la ilegal, pública y notoria desincorporación de maquinarias útiles en buen estado, para ser «picadas» en forma de chatarra, para obtener beneficios financieros que nunca reportan a las arcas de la empresa y que tampoco se usan para saldar los pasivos laborales, actividad que justifican y no cumplen, ya que tienen deudas desde al año 2020″, señalaron los trabajadores.

Exigen que asuma nuevamente Topenca,C.A

Por último, los trabajadores en pleno, manifiestan su «rotundo rechazo al «robo» público y notorio a la empresa que firmó ante los entes inherentes, unaAlianza Estratégica de Inversión y Desarrollo, llamada Topenca CA.», por lo que exigen que «permitan que asuma nuevamente las instalaciones y el control del proceso, en beneficio del manejo y activación de la planta», destacaron.

Topenca, C.A., fue la empresa que, en su momento, realizó una gran inversión para honrar los pagos de nóminas atrasadas y compromisos contractuales, para la compra de insumos y materia prima para ser utilizada en tan complejo proceso productivo, además se encargó de la reparación de equipos dañados y adquisición de nuevas maquinarias, entre otros.

Destacaron los logros obtenidos bajo la administración de la empresa Topenca CA., entre ellos la activación de la Planta y el Molino Mocarpel Yaracuy, así como también la actividad productiva dentro de las Fincas donde se cultivan y se aprovecha la madera de las variedades de Pino, Eucalipto y Melina. Especies estas, ideales para la obtención de la Fibra o Celulosa con la que se obtiene el papel Tipo Kraft, para la Industrias del Cartón.