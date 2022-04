▷ Ledezma: Falta que digan que por las sanciones mataron a Oscar Pérez #15Abr

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, se pronunció a través de su cuenta de Twitter para reiterar que los diferentes problemas que se han evidenciado en Venezuela durante los últimos años son responsabilidad del régimen chavista, y no de las sanciones impuestas contra Maduro en los últimos años.

«Falta que se diga que ‘por las sanciones’ mataron a Oscar Pérez, a Franklin Brito, a Fernando Alban, a Rafael acosta Arévalo, al general Baduel, a Rodolfo González y a decenas de estudiantes que luchaban con banderas y escudos de cartón», escribió Ledezma este viernes 15 de abril.

«¿Qué tienen que ver sanciones con crisis petrolera? No olvidemos que Chávez destruyó la meritocracia, despidió a más de 22 mil trabajadores y técnicos de PDVSA, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba», agregó.

Mediante una serie de tuits, Ledezma precisó diferentes problemas en Venezuela, como la crisis petrolera, las fallas en los servicios públicos, las expropiaciones, las intervenciones a organismos públicos y los salarios insuficientes, con la finalidad de recordar que todas estas irregularidades, son responsabilidad de la gerencia chavista.

«La crisis es porque ya no somos un Estado de Derecho sino un narcoestado. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, hay impunidad garantizada para mafias que roban, trafican y asesinan. La sanción a levantar es la que representa Maduro y socios», sumó Ledezma.