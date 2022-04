Así celebró Diosdado Cabello su cumpleaños 59 (Fotos)

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello cumple este 15 de abril 59 años, por lo cuál sus familiares y allegados han enviado mensajes de felicitaciones a través de las redes sociales. De esta manera, surgieron algunas imágenes de la celebración de su cumpleaños en compañía de su familia, incluyendo a su yerno Omar Acedo y su hija Daniela Cabello.

No obstante, esto no tardó en generar comentarios en su contra por parte de diversos usuarios en redes sociales como Instagram. A pesar de que generalmente estos comentarios son bloqueados en las redes del político al igual que otros miembros del régimen de Nicolás Maduro, esto no impidió que los internautas desearan todo lo peor en su día.

Algunos de los comentarios en contra del también militar fueron los siguientes.

«Seguro no tienen para la torta»

«Lo que le quede de vida será para que la pase en una cárcel pagando todo el daño que le ha hecho a Venezuela»

«¿Cuándo se hará el milagro?»

Por otra parte, su hija también le dejó un mensaje dedicatorio junto a una foto dónde mostraba a Cabello con su nieta Danna Isabella.

por Gossipvzla

