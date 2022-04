España | Zelenski aborda con el FMI la reconstrucción de Ucania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que había abordado con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cómo garantizar «la estabilidad financiera de Ucrania, así como los futuros preparativos para la reconstrucción del país en la posguerra». Estas conversaciones que ha mantenido el mandatario ucraniano con el FMI, parecen adelantarse a la realidad actual, ya que aún no ha acabado la guerra y tampoco parece que se vislumbre el final de la invasión rusa.

A través de las redes sociales, Zelenski aseguró que «la cuestión de garantizar la estabilidad financiera de Ucrania y los preparativos para la reconstrucción de la posguerra es prioritario. Tenemos planes claros en este momento, así como una visión en perspectiva para el futuro. Estoy seguro de que la cooperación entre el FMI y Ucrania seguirá siendo fructífera», señaló.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine’s financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.

