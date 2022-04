El mercado de Conejeros es el rostro perfecto de la crisis en el turismo y del comercio en Margarita

La situación económica actual asoló tanto la zona gastronómica como la de mercancía seca de ese reconocido mercado municipal de Conejeros. 95 % de los puestos de mercancía está cerrado definitivamente. Los grandes bodegones han ido despareciendo también.

Porlamar. El mercado municipal de Conejeros es el mejor rostro para describir la crisis del turismo y del comercio en la isla de Margarita. Ambos, junto con la pesca, son las principales actividades económicas de Nueva Esparta.

De cara a la temporada de Semana Santa, los pocos comerciantes que mantienen activos sus locales esperan que durante el asueto religioso puedan ver algún movimiento por el mercado, aunque les parezca muy cuesta arriba.

“Turista que se respete compra en el mercado de Conejeros ” y “Quien no visitó la Virgen del Valle ni el mercado de Conejeros , no vino a Margarita ”, eran los dichos más arraigados entre quienes se ganan la vida en los locales de ese recinto municipal.

El mercado municipal de Conejeros fue inaugurado hace casi cuatro décadas, pero su crisis se ha agudizado en los últimos cinco años.

Comerciantes del lugar denunciaron que presenta fallas en la infraestructura, en los servicios, y la inseguridad campea, así como muchos problemas sociales más, entre ellos, una supuesta explotación sexual de menores de edad, situación que no ha podido ser confirmada por las autoridades de la región.

María Amaro, comerciante de mercancía seca desde hace 36 años, aseguró que de los 960 puestos que integran esa área, si acaso unos 50 están abiertos, lo que representa poco más de 5 % del total de los establecimientos que llegaron a competir en precios y variedad con las grandes tiendas de las avenidas Santiago Mariño y 4 de Mayo, al igual que las de los bulevares Gómez y Guevara, del casco central de Porlamar.

La crisis dejó a Margarita sin sus importaciones para el Puerto Libre y eso nos agarró a nosotros”, dijo la comerciante, que no ve una salida a la situación en el corto o mediano plazo.

Los locatarios que ocupan los pocos puestos que están abiertos aseguran que las ventas están muy bajas, por lo que temen correr la misma suerte de los que han bajado definitivamente sus santamarías en el mercado turístico de Margarita.

Ana Cecilia Meza llega caminando hasta su local comercial luego de pagar pasaje en autobús de la ruta que la deja más cerca, para ahorrar gastos en el traslado diario desde Valle Verde, a varios kilómetros de su lugar de trabajo.

En todo el mes de marzo solamente vendí siete dólares y he gastado más de eso en pasajes. Espero poder vender algo en Semana Santa para poder pagarle el canon a la Alcaldía del municipio García y no se me siga acumulando la deuda”, dijo.