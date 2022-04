Elba Escobar explicó la razón por la que se rayó para toda su vida

La actriz Elba Escobar reveló por qué nunca ha sido visto con una pareja estable y duradera.

En una conversación con el periodista venezolano, Luis Olavarrieta, la artista criolla comentó acerca de sus relaciones de pareja y el motivo por el cual expiran tan rápido y no ha podido conseguir más amores.

Por este motivo, la primera razón que se cruzó por su cabeza fue «Yo escribí un libro, yo creo que ese libro me rayó para toda la vida, porque qué hombre venezolano te elige como pareja de su vida para presentarle a su familia, a una mujer que escribió un libro sobre todos los novios que ha tenido, o sea, me raye, me raye Luis».

Seguidamente, comentó que ella creía que no tenía suerte para los hombres y las relaciones pero una amiga la regañó «Tu lo que eres es una farsante, me dijo, como vas a decir que tienes mala suerte en el amor si tu has sido novia de todos los papitos más lindos de la televisión, cosa que no es verdad, pero ella lo ilustró de esa manera y me hizo reflexionar».

Asimismo, dijo que hizo terapia con una doctora que le reveló que en el aspecto del amor ella correspondía al arquetipo de afrodita que era la amante eterna y amiga de sus amantes «y es verdad yo soy amiga de todos mis ex’s, yo a todos les pedí permiso para escribir el capitulo de ellos en el libro».

Finalmente, dijo que su libro ‘Reconciliandome con mi Afrodita’ «fue muy exitoso y que aunque a veces extraña el calor de una pareja en estos momentos a sus 67 años está concentrada en su salud y su felicidad».

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora