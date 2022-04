Gremio declina debate sobre ley de educación universitaria￼

Miembros de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) no aprueban la discusión de la Ley de Educación Universitaria, porque son críticos y enfáticos en decir que eso no resuelve la crisis del sector y mucho menos trae algún beneficio.

Déborah Velásquez, miembro de Fapuv y también presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), enfatizó que ellos no promueven la discusión de la Ley de Educación Universitaria porque no lo están haciendo en un espacio plural. «No vamos a participar en reuniones, a pesar de que están llamando a las discusiones».

El gremio universitario aseguró que es importante que se actualice una nueva ley, pero que no pretendan politizar y mucho menos adueñarse de los espacios. «Porque las universidades son autónomas, cada una tiene su reglamento», aclaró Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL (Aproupel).

Agregó que desde cada espacio deben tener su propuesta; sin embargo, saben que no la tomarán en cuenta «porque una ley no debe ser impuesta, requiere una revisión y que todos los sectores participen como los obreros, administrativos y hasta los estudiantes», pero aseguró que ese contenido debe respetar la autonomía y la universidad porque cada una tiene un reglamento interno que no debe ser pisoteado.

