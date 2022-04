México | Diputada del PRI se burla de gente en la calle que apoya la Reforma Eléctrica

Una Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se viralizó en redes sociales a raíz de un video en el que, desde el filo de las escaleras de la Cámara de Diputados, se burla de la gente que apoya la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Diputada Paloma Sánchez fue vista al exterior de la Cámara de Diputados viendo hacia el exterior de la misma gritándole al grupo de personas se reunieron para demostrar su apoyo a la Reforma Eléctrica.

Esta acción provocó molestia en la gente del exterior, siendo abucheada y silbada de regreso con más gritos, aunque ella no mostró resistencia alguna. “¡Los quiero!”, gritó la Diputada sonorense como última interacción con la gente reunida afuera de la Cámara de Diputados.

Al ingresar al edificio legislativo, Paloma Sánchez demostró risas ante lo sucedido, hecho que igualmente despertó una reacción por parte de algunas personas que también estaban al interior.

“¿Qué no son [los diputados] representantes?” pregunta una mujer en el video, pero Sánchez no respondió y siguió su camino.

El día de hoy comenzó la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa del Presidente López Obrador, la cual busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la proporción de energía eléctrica en el país.

López Obrador la tendrá difícil para lograr la aprobación de la Reforma Eléctrica, pues se requieren dos terceras partes de las cámaras y su partido Morena no tiene mayoría calificada, por lo que necesitará pactar con la oposición.

Sin embargo, los opositores (PRI, PAN y PRD) han dicho previamente, en varias ocasiones, que se posicionarán en contra.

La iniciativa de reforma constitucional busca limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, empresa del Estado, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La reforma también propone la nacionalización del litio. Y, de no salir aprobada, el Presidente de México anunció que enviará una iniciativa de reforma a la Ley Minera para acotar que es un mineral “estratégico”.

La misma legisladora subió a sus redes cuando, burlonamente, mencionaba al oficialismo que estaba en tribuna en la Cámara de Diputados en ese momento. “Uy, uy, uy, qué miedo”, dice, gritando.

DIPUTADA ACLARA POLÉMICA

Luego de la polémica, la Diputada priista aseguró en sus redes sociales que no se trataba de una burla. “Yo no me burlé del pueblo, fui a decirle a los acarreados de Morena, que nos han amenazado y amedrentado, que su reforma no va a pasar”, dijo.

“Burlase del pueblo es que caduquen medicinas, que sigan matando a mexicanas y que niños con cáncer mueran por la ineptitud del Gobierno de Morena”, añadió.