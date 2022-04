México | Expulsa PVEM a diputada que votó contra la reforma eléctrica

En represalia porque votó en contra de la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal en la sesión de este domingo, la diputada Rocío Alexis Gamiño García, fue expulsada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el recinto de San Lázaro.

Mediante un oficio enviado por el coordinador de la bancada Carlos Alberto Puente Salas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se informó sobre la expulsión de la legisladora originaria del Estado de México.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, con fundamento en lo establecido por el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente comunicó a usted el siguiente cambio en la integración del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Dip. Rocío Alexis Gamiño García, BAJA.

En la sesión de este lunes, la secretaria de la Mesa Directiva, María Macarena Chávez Flores, dio lectura al oficio firmado por Puente Salas donde se informa sobre la expulsión de Gamiño García.

Por su parte, la diputada a través de su cuenta de twitter indicó: “En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido Verde Ecologista”.

“Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”.

Gamiño García reiteró que su lealtad es con México y no con un partido político o con una persona.