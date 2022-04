Sistema Patria entregará segundo bono especial en abril

1384621

Caracas.- El sistema Patria continúa con las asignaciones de beneficios a través de su portal web. Hasta este 18 de abril ha entregado siete bonos especiales en lo que va de año, y a estos se sumará otro en cuanto los ciudadanos terminen de cobrar el bono Semana Santa 2022.

Así lo anunció la cuenta en Twitter Bonos Social, encargada de darles información a los venezolanos sobre los beneficios que otorga el gobierno de Nicolás Maduro y todo lo relacionado con el carnet de la patria y la plataforma gubernamental.

«Al finalizar la entrega del Bono Semana Santa 2022 que culmina el 20 de abril a través del sistema carnet de la Patria, se tiene previsto activar el segundo bono especial del mes. Atentos a la información oficial del Blog Patria«, escribió Bonos Social en la red social mencionada.

El bono Semana Santa 2022 se entregará hasta el 20 de abril, y a quienes les llegue recibirán una notificación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero. La entrega es directa y gradual, como todos los bonos especiales que otorga el Gobierno oficialista.

«No nos llegan los bonos»

En los últimos meses los ciudadanos se han quejado de que no les llegan los bonos, beneficios que lanza el gobierno de Nicolás Maduro a la población. Algunos son para sectores específicos y otros, como los especiales, son para cualquiera de los venezolanos que lleven más tiempo registrados en Patria.

En redes sociales han escrito a las cuentas vinculadas al sistema Patria para reclamar el dinero. «Pero igual muchos nos quedamos sin recibir este beneficio, teniendo todos nuestros datos actualizados no nos llegan los bonos. Ni mi hijo, esposa, ni a mi. No hay nadie que nos explique qué pasa», escribió Henry Lara en el tuit de Bonos Social, y aseguró que por más que escanea el carnet, a su familia no le llegan los beneficios.

Redacción El PitazoEconomía

