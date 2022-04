Todos a tomar por el culo, dijo Piqué

Ya lo he escrito varias veces, creo. Papá solía darnos un montón de consejos, que iba desparramando mientras caminaba a tu lado o te venía a buscar al colegio de los Sagrados Corazones.

Uno (y así me ha ido la vida) fue: “Emilio, que no te tomen por tonto”. Y es que, ciertamente, hay miles de personas que viven de creer que los demás somos tontos, bobos y no nos enteramos. Ellos son los más listos del barrio, de la clase, de la familia, de la peña, del club, de la facultad, de la plantilla, del mundo de los negocios. Y los demás como, simplemente, no nos interesan sus cosas, hacemos ver que no los escuchamos.

Piqué, el más guay

Pero, claro, hay un momento en que te afecta aunque sea, únicamente, por el hecho de que estás harto de que te tomen por tonto. Y, la verdad, tenemos muy poco que hacer al respecto pero, bueno, mira, si tienes un rinconcito en un periódico, pues tal vez tengas, como yo, la oportunidad de decirle, no sé, por ejemplo, al guay de Gerard Piqué, que él será el ‘puto amo’, estará casado (¿o no?, no está casado, pues oí decir a Shakira que así lo tiene más atado) con una ‘celebrity’ más rica que él (¿es eso posible?, lo es, pese a ser comisionista de los árabes y la RFEF), un tío moderno, emprendedor, ‘cool’, que marca tendencia, estrella del fútbol y capitán de un equipo, perdón, de ‘més que un club’, pero que no tiene el móvil de Dios.

Piqué es tan guay y nos cree tan tontos, que es capaz de enseñar una mininómina para desmentir que tiene (como quedó demostrado) una ficha de 28 millones de euros por temporada. Es tan pillo que ahora que resuenan sus múltiples negocios con el fútbol (del tenis, ni hablamos) retumban en nuestros oídos aquellas palabras que dijo, en abril del 2021, sobre que “el fútbol es de los aficionados; hoy más que nunca”. Es tan listillo que ahora sabemos que sus despiadadas críticas a Josep María Bartomeu arrancan de cuando, en julio del 2020, el club se negó a venderle, según explicó detalladamente Crónica Global, el 49% de Barça Corporate, la máquina de generar dinero del club.

A la mierda el entorno

Hace mucho tiempo que Piqué es elogiado por ser un futbolista que ejerce de empresario, provocando la admiración de todo el mundo, pero ocultando, tras su verborrea y sonrisa eterna, que solo le mueve el interés económico y, por más ONG que defiendan, él y su pareja, lo cierto es que Arabia Saudí le pareció un sitio celestial del que arrancar una suculenta comisión y, repartir, eso sí, un buen pellizco para Real Madrid, Barça, RFEF y Rubiales (perdón, ‘Rubi’), dando las migajas al resto.

Puede que ahora se entienda ¿verdad? (insisto: que no les tomen por tontos) por qué el Andorra se hizo con la plaza del Reus en Segunda B que perseguían otros clubs, pero eran los tiempos (de julio a noviembre del 2019) en que ‘Geri’ hacía negocios con ‘Rubi’, consiguiéndole un suculento sobresueldo.

Y todo eso lo hace alguien que un día apareció (bueno, sale cada dos por tres) en el twitch de su socio y amigo Ibai Llanos y mandó “a tomar por el culo a todo el entorno del Barça”. Él, tan altivo y soberbio, que no se cree entorno, cuando es el conseguidor del entorno. Qué tontos somos.