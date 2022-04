53 años cumple sindicato de Pequeños Comerciantes en Petare

Para conmemorar la fecha tienen actividades especiales durante esta semana, dijeron sus autoridades, quienes están sumamente entusiasmados con el trabajo logrado hasta ahora

Con motivo de celebrarse el quincuagésimo tercer aniversario del Sindicato de Pequeños Comerciantes (Sipeco), el presidente de este gremio, Nicolás Guitia; así como la presidenta de organización, Carmen de Guitian y el vicepresidente Luis Guillermo Navas, se acercaron a esta redacción para invitar a todo el pueblo petareño, así como a las autoridades municipales, entre los que destacan el alcalde José Vicente Rangel Ávalos y su señora esposa, la diputada, Gabriela Chacón, a celebrar este domingo 24 de abril, con una programación digna de 53 años de historia.

Este mercado, que fue fundado el 24 de abril del año 1969, empezó con unos 30 afiliados aproximadamente “y con el correr de los años ya tenemos mas de 300 afiliados y 511 locales”, nos cuentan sus autoridades.“Trabajamos en un horario de lunes a sábado, desde las 7 am y los domingos de de 7 am a 2 pm, para brindar la mejor atención en nuestros tres niveles».

El mercado cuenta con tres niveles: “en el primer nivel funciona, venta de ropa, calzado, joyería y perfumería. En el , segundo nivel víveres, comida para animales, frutas, verduras, peluquería, repostería y ciber, y finalmente, en el tercer nivel se encuentra comida rápida, carnicería, charcutería, librería, perfumería y frutas”.

El Sindicato aprovechó la oportunidad para invitar para que a partir de hoy los usuarios aprovechen las ofertas, además que tienen grandes sorpresas para los clientes. El día miércoles en la mañana se sortearán vasitos de Nestin. El viernes habrá mariachis que amenizarán en la terraza en horario de 3 a 4 pm, y para el domingo 24 de abril, “que es que cumplimos el 53 aniversario del mercado”, hay un acto central que inicia a las 9 am con una misa con el padre de la iglesia Dulce Nombre de Jesús. Seguidamente, a las 10 am dirá unas palabras el presidente del mercado, Nicolás Alberto Guitian, para luego a las 11 am pasar a la entrega de reconocimientos a fundadores y trabajadores del mercado.

El evento finaliza con un brindis al mediodía y ambiente musical que se mantendrá hasta las 4 de la tarde. El Sindicato de Pequeños Comerciantes (Sipeco) hace extensiva la invitación al alcalde José Vicente Rangel Ávalos, a su esposa, la diputada, Gabriela Chacón, a todas las autoridades del municipio y a la comunidad del municipio Sucre. “Esperamos estén presente para con nosotros celebrar este 53avo aniversario del mercado.

Para mayor información sobre las actividades pueden comunicarse por el 0424.1649840; 0424.2548533; o por el 0412.9851091.