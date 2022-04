Nicky Jam le pegó el ojo a otra venezolana (Imágenes)

La vida sentimental de Nicky Jam no ha parado de dar de qué hablar, y es que además de demostrar inestabilidad con cada una de sus parejas, el boricuo continúa generando mala fama de ser «mujeriego». Desde que comenzaron a surgir rumores sobre su supuesta ruptura con la modelo venezolana Aleska Génesis, al cantante se le ha estado vinculando con otras mujeres, provocando que muchos comiencen a asegurar un acto de infidelidad por parte de Nicky.

A pesar de que hasta el momento no han surgido más detalles al respecto, sus seguidores no han dejado pasar por debajo de la mesa a las mujeres que el reggaetonero sigue en sus redes sociales. De esta manera, no tardaron en darse cuenta que Nicky comenzó a seguir en su cuenta de Instagram a una venezolana llamada Carolina Larez, quién se puede encontrar con el nombre de usuario de @carolinablancolarez.

No obstante, esto podría no significar algo contundente sin embargo, para nadie es un secreto la gran atracción que siente Nicky por las mujeres.

