Spotify Live llega con podcasts en vivo y mucha interacción

Hasan Minhaj, DJ Akademiks y Tana Mongeau es parte de la oferta del nuevo servicio de podcasts en vivo Spotify Live. Además de estrenar interfaz, la evolución de Spotify Greenroom promete a los usuarios interacciones con los presentadores.

“Este cambio refleja nuestra creencia en el futuro de los creadores y las experiencias en vivo para 406 millones de oyentes”, afirmó la compañía. Lógicamente, el contenido estará en la app de la plataforma de música por streaming, pero el plus solo en el software dedicado.

Según explicó la empresa sueca en su blog corporativo, para participar en el chat o unirse al presentador será necesaria la app Spotify Live.

Entre otros contenidos en directo que llegarán a Spotify en abril y mayo, la plataforma destacó a Alex Cooper y su espacio After Hours. Hasan Minhaj desmenuzará los playoffs de la NBA en King of the Court, mientras que Tana Mongeau hará de las suyas en Tana’s Toxic Tips.

La firma anunció que los programas más populares de Spotify Greenroom estarán en Spotify Live. Entre ellos, resaltó a Lorem Life con Dev Lemons and Max Motley y Taylor Talk con Ellie Schnitt.

El catálogo incluye a Money Moves con Lauren Simmons, A Gay in the Life con Garrett Clayton y Blake Knight. Deuxmoi seguirá al frente de Deux Me After Dark, en tanto que Zack Fox conducirá Internet People Live.

La NBA y las Artes Marciales Mixtas tendrán sendos espacios bajo la etiqueta The Ringer. El segundo de ellos contará con Ariel Helwani, Chuck Mindenhall y Petesy Carroll.