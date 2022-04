¡Escandalo! Anuel AA reaccionó a la presentación de Karol G durante Coachella

La cantante, quien lució los colores de la bandera colombiana en su vestimenta, resaltó canciones incónicas de ritmo latino durante su presentación.

De hecho, interpretó temas como ‘María’ de Ricky Martin, ‘La macarena’ de Los del Río, ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz, ‘Gasolina’ de Daddy Yankee, ‘Hips don’t lie’ de Shakira, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y ‘Mi gente’ de J Balvin.



Sin embargo fue el sencillo ‘Mamiii’ , que presentó junto a Becky G, el que generó las reacciones del cantante Anuel AA, al decir frases como “No digas: «te quiero», mejor sé sincero. No digas: «te amo» porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”.

Al respecto, Anuel se dirigió a su Instagram y dijo que: “Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado.

Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene”.

Sin embargo, muchos internautas dicen que la canción va dedicada al también cantante del género urbano porque meses posteriores a su ruptura, en el 2021, el artista boricua fue visto asistiendo a conciertos de la colombiana y afirmando que aún quería estar con ella.



Incluso durante el festival de música Baja Beach Fest en México estaba presentado la canción ‘Bubalú’ cuando pidió al público que cantara “bien duro a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo”.



Actualmente Anuel AA está en una relación amorosa pública con la cantante y bailarina Yailin La Más Viral, sin embargo muchos internautas opinan que Anuel sigue teniendo sentimientos hacia Karol G porque hasta hace muy poco el artista se decidió a cambiar el gran tatuaje de ambos que tenía en la espalda por un diseño que ya no sea una referencia a la relación amorosa que un día tuvo con la artista colombiana.

