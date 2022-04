Colombia Asesinaron a un joven en Bogotá por robarle la bicicleta

Un joven universitario de 26 años de edad fue asesinado a puñaladas en Bogotá por robarle la bicicleta. Un amigo de la víctima también resultó herido en los hechos.

El joven asesinado fue identificado como Cristian Sedano quien fue víctima de al menos cinco ladrones en inmediaciones del río Arzobispo en la localidad de Teusaquillo, pues por robarle la bicicleta, lo apuñalaron y, aunque lo trasladaron a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas.

Por su parte, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, analizando -además- las cámaras de seguridad del sector y así darles captura en el menor tiempo posible.

El joven era profesional en Diseño Industrial y las autoridades ofrecieron hasta $20 millones de recompensa a quien de información que permita la captura de los responsables.

Cristian Camilo Sedano de 26 años de edad, diseñador industrial de la Tadeo Lozano fue asesinado el fin de semana cerca del Park Way por delincuentes que le iban a robar su bicicleta.

Cristian Camilo Sedano era un joven asesinado en inmediaciones del río Arzobispo por robarle la bicicleta. Aunque me resisto a dejar que el miedo domine mis desplazamientos, lo cierto es que hoy no podemos transitar seguras/os por Teusaquillo. Necesitamos medidas y justicia. pic.twitter.com/MBT7wXgkXD

Descansa en Paz Cristian, pensar que te conocí hace tan solo 2 semanas, me ofreciste ayuda, tenías muy buena vibra, quedamos en cuadrar un tiempo para que me pudieras explicar el tema en el cuál necesitaba ayuda💔y hoy ya no estás #CristianSedano #bogotá pic.twitter.com/SiAfgpzCe4

— David🇨🇴💙(2/4🏀)💛 (@MeLlamoDavid21) April 20, 2022