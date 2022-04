En Mérida, Trujillo y Táchira se realizará racionamiento eléctrico

Corpoelec informó que se hará racionamiento eléctrico en Mérida, Trujillo y Táchira, el servicio será interrumpido en varios sectores de esos estados.

La empresa difundió la noticia a través de algunos medios de comunicación, aunque omitió la información en su cuenta de Twitter. Tampoco realizó el anuncio en su página web. Sería la segunda vez que se aplica este mes un plan de administración de cargas en la región, siendo el último el 8 de abril.

Los cortes programados se realizarán en diferentes franjas horarias en diferentes zonas de cada estado. No obstante, desde su aplicación a mediados de marzo de 2022, vecinos han denunciado que estos no se cumplen debidamente. En redes sociales reportaron que muchas veces los apagones se prolongan más de lo debido, durando incluso todo el día.

Cronograma: En Táchira y algunas poblaciones de Trujillo el servicio se interrumpirá a las 3:00 am del martes. Se mantendrá así hasta las 6:00 am.

Posteriormente, se alternará en diferentes lapsos de 6:00 am a 9:00 am, y de 9:00 am a 12:00 pm. En la tarde, las franjas horarias serán de 12:00 pm a 3:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm.Los cortes empezarán en Mérida a las 6:00 am. Allí mantendrá diferentes lapsos a las 9:00 am, 12:00 pm, 3:00 pm, 7:00 pm y 11:00 pm. En teoría, el racionamiento debería de finalizar a las 3:00 am del 20 de abril.

Habitantes de cada estado han manifestado su disconformidad con regresar a los planes de administración de cargas. Afirman que la distribución por franjas horarias es imaginaria, pues en realidad se trata de apagones de hasta 12 horas. “El Campito, Mérida: se fue la electricidad anoche a las 11:00 pm llegó a la 1:45 de la madrugada.

La volvieron a quitar a las 6:20 am hasta las 9:20 am, y una tercera dosis acaba de iniciar a las 6:00 pm”, escribió un usuario..Otros critican la falta de claridad de Corpoelec al momento de informar. No solo al no publicar información importante en sus redes sociales. Tampoco especifican qué sectores se quedarán sin suministro eléctrico de acuerdo con cada horario, por lo que se convierte en una ruleta rusa adivinarlo. Esto, claro, cuando el racionamiento no dura más de 10 horas.

La región andina es una de las más golpeadas por la crisis energética venezolana, superada solo por Zulia. Algunas zonas reportan apenas tres horas de electricidad al día, mientras que otros poseen apagones repentinos de 15 minutos cada tres horas.

No obstante, ante escenarios como el del 18 de abril, podría no ser la única región afectada. Los fantasmas del apagón nacional de 2019 siguen vigentes tanto en la memoria, como en las carencias de mantenimiento del SEN.