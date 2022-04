¡Enterate! Vin Diesel reveló el título oficial de la próxima entrega de Rápido y Furioso

Como no podía ser de otra manera, Vin Diesel ha hecho oficial el título de la próxima entrega de Fast and Furious: ‘Fast X‘. Siendo la décima pieza de la saga principal de Dominic Toretto, se espera que la película sea un verdadero golpe sobre la mesa y una despedida a la altura de todos estos años, a pesar de que no podrá contar con Dwayne Johnson en el reparto después de que este echase por tierra la petición de Diesel para volver y rematar la historia que se arrancó con Paul Walker en el apartado protagonista.

Con un simple ‘Día 1’ y el póster de la película (que claramente no es el definitivo, simplemente sirve como primera toma de contacto para dar a conocer el título) Vin Diesel confirma el pistoletazo de salida a Fast X, que contará con Jason Momoa y Daniela Melchior como principales nuevas estrellas de la función.

Poster y nombre final

Brie Larson, nuestra Capitana Marvel, también se unirá el reparto de la película, por lo que se espera que Fast X sea una verdadera fiesta de caras conocidas y populares que, además, abran las puertas a posibles spin-off que vayan a realizar en el futuro. Por ahora, en ese sentido, tenemos Hobbs & Shaw, con el mencionado The Rock y Jason Statham. Existen planes para una secuela, pero por ahora no se ha actualizado con novedades al respecto.

Fast X, eso sí, será la primera parte del final definitivo (se divide en dos partes, esa moda que reina en el celuloide para los blockbusters de larga tirada) y se estrenará el 19 de mayo de 2023 si todo marcha correctamente. Vin Diesel dejó caer que esta sería la primera saga de Fast and Furious, por lo que probablemente haya novedades sobre más proyectos relacionados con algunos de los personajes principales que nos han acompañado durante tantos años.