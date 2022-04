Horóscopo del 20 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 20 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este Miércoles19 de abril del 2022, estos son los horóscopos del día, así como el número de la suerte que puedes utilizar para atraer la abundancia a tu vida.

ARIES

Hoy deberas hacer ejercicio físico, te sentará en estos días mejor que nunca, no lo dejes, aunque solamente sea andar. Deja espacio para que los demás hablen y den su punto de vista, recuerda que no debes de imponerte siempre. Tu mayor preocupación ahora eres tú y te cuidarás más. Te sientes optimista y con mucha positividad, contagiarás entusiasmo a tu alrededor. Tu día mágico será el miércoles y el color es el azul fuerte. Tus números de la suerte son 09 y 23.

TAURO

Sería muy positivo que comentaras este tema con tu pareja, si la tienes, porque su visión es más objetiva y lograría bajar tus niveles de preocupación a diario. Por otra parte, puedes estar bien contenta porque en el trabajo todo marcha y dentro de nada puede que te llegue un dinerito extra como gratificación. El mensaje de tu ángel es: ‘Libérate del miedo, ahora’, el triunfo está en tus manos, no lo desaproveches. Tus números mágicos son el 08 y 17 y tu color es el rojo fuerte.

GÉMINIS

Si hoy miércoles la báscula de tu baño te da la señal de alarma, plantéate empezar ya mismo una rutina alimentaria que elimine de tu dieta los fritos y las grasas saturadas a diario. Puedes tomar hoy y todos los domingos o festivos estas tapas que tanto te gustan, pero sin abusar. Estarás en constante crecimiento en lo laboral, pues los astros se pondrán a tu favor. Días de suerte en juegos de azar con los números 03 y 29.

CÁNCER

Tienes muchos amigos pero todavía deberías ampliar más el círculo, no te quedes siempre con la misma gente, entre otras cosas porque si lo propicias conocerás personas que serán muy importantes en tu vida a diario, mucho más de lo que te imaginas. Pero has de poner de tu parte. A partir de hoy mismo recuerda que no has de perder el contacto con la gente, usa las redes sociales como herramienta, este día tus números cabalísticos el 02 y 13, mientras que tu color será el naranja,

LEO

Busca un ambiente relajado, en casa o en algún entorno en plena naturaleza. Pasear y hablar propiciará que puedas contaros muchas cosas que hasta ahora no sabíais el uno del otro. A la vuelta, con el ánimo sereno, pasa por casa de la familia. Hoy es un buen día si todavía no conocen a tu chico pues las energías del planeta están en un buen momento para tu signo. Tus números de la suerte son el 14 y 25 y tu color es el verde, de la salud y el dinero.

VIRGO

Los paseos en los bosques, entre los árboles, recargan las pilas. Abrázate a uno si te es posible e imprégnate de su energía. Si hoy una amiga te reclama, solicitada Virgo, es que necesita mucho que la escuches. Haz lo posible para hablar con ella y si es algo menos urgente, queda para mañana a la salida del trabajo. Tus números de la suerte son 07 y 23. Tu color es el blanco de la abundancia, que te ayudará a tener fuerza espiritual.

LIBRA

Este miércoles tu familia estará muy pendiente de ti y tú también te preocuparás de ellos. Si practicas deporte mejorarás mucho tu calidad de vida, te fortalecerás. Estás bien, con ganas de salir, entrar y disfrutar de diversiones varias, pero piensa en lo que puedes y lo que no debes hacer. Una noticia inesperada te hará reconsiderar la situación y romperá la monotonía, pero te está haciendo falta. Tus números mágicos son 02 y 15, y tus colores el rojo y el blanco.

ESCORPIÓN

Hoy tendrás un éxito en el trabajo, no lo comentes mucho para no perder la suerte. No dudarás en ayudar a un amigo en apuros, te lo agradecerá con creces. Vas a recibir algo que te correspondía desde hace tiempo, te animarás. Tu salud va a ser muy buena, pero no te confíes, no dejes de cuidarte un poco. Te sientes con mucho dinamismo, aprovecha para realizar lo que tienes en mente. Tus números de la suerte serán el 24 y 50,

SAGITARIO

Hoy vas de pasar más tiempo a diario con estas personas que te quieren y no dejarles tanto de lado a causa del trabajo. Es importante mantener estas relaciones por el bien de todos, aunque se por videollamada, no salgas de casa. En tu círculo social hay alguien que te puede contar una cosa que te interesa mucho. En el amor, si todavía eres un corazón libre quizá es porque quieres. Tus números mágicos son 04 y 28, tu día mágico el miércoles, y tus colores el amarillo y el naranja.

CAPRICORNIO

A partir de hoy, piensa en lo que te tiene a diario triste o nostálgica escuchando tu música preferida y búscale el lado bueno, porque seguro que lo tiene. Esto seguro que te mejora el ánimo. Luego intenta fluir con el entorno, sin planes programados, o muy pocos. No te alteres si algo no sale como tenías previsto. Es la mejor fórmula para evitar quebraderos de cabeza a diario. Tendrás un golpe de suerte por lotería con los números 27 y 60.

ACUARIO

Luego de unas vacaciones muy ligeras, deberías procurarte todo el descanso que realmente necesitas, no te excedas, recuerda que te encuentras bien física y mentalmente, debes hacer por mantenerte así. Tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo y muy especialmente en tu salud. Debes intentar relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos menos importantes. Tus números de la abundancia el 14 y el 50, y tus colores de la abundancia, el verde y el amarillo.

PISCIS

Si hoy las cosas no te salen como tenías calculado, tómatelo con calma. No te enfades porque puedes arruinarte el día y sería una pena. La paciencia es una cualidad muy necesaria a diario y para ti todavía más, que llevas un tiempo en que parece que todo tenga que ser tal como tenías pensado. Si a diario reaccionas bien ante los imprevistos, comprobarás que las situaciones que llegan sin que lo esperes no son tan malas, a veces incluso son muy positivas. Tus números mágicos son 23 y 44.