Perú | Carnecitas (20/02/2022) – La Razón

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nidia Vílchez, manifestó que para combatir los casos de abuso sexual a menores el Perú debe considerar salir de Pacto de San José.

No soluciona

Según la excandidata presidencial la castración química no solucionará el problema de fondo, es por ello que la calificó de “propuesta trasnochada”.

Trasnochada

“Es una propuesta trasnochada y ya trabajada en el Congreso (2018). No va a solucionar un problema de fondo. Los casos de violación de menores se denuncian algunas veces, otras veces no”, manifestó.

Sin voluntad

Javier González-Olaechea, director de ciencia política, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, carece de voluntad política para reconstituir un Gabinete Ministerial con gente competente.

Crisis

Bajo esa línea, sostuvo que gran parte del problema que se afronta se desprende de la gran crisis moral que hay en el país, encabezada por las instituciones de Gobierno.

Cabecilla

Señaló que no es normal que un jefe de Estado en el mundo se esté siendo acusado de ser cabecilla de una banda criminal. “No conozco en mis 63 años casos similares en ejercicio”, expresó.

Se defiende

El congresista de Perú Libre Elías Varas manifestó que la denuncia en su contra sobre que uno de sus sobrinos ejecutaría actividades de un asesor sin estar contratado, es consecuencia de la “desinformación” de un sector de la prensa.

Como hijo

“Yo no tengo nada que ocultar, mi sobrino Jefferson es como mi hijo y el congresista tiene toda la libertad de ser visitado por sus hijos o por sus familiares”, refirió.

Investigación

Al respecto, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero manifestó que van a plantear que la Comisión de Ética investigue la denuncia contra Elías Varas.

Lamentable

El legislador comentó que este hecho le parece “lamentable” e “irregular que esto suceda”. “Ese caso me parece lamentable, porque me parece irregular que esto suceda”, señaló.

No ve

El congresista de Perú Libre, Alex Paredes, consideró que no hay motivos suficientes para que Aníbal Torres deje el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Incluso dijo que “no veo que haya cosas inadecuadas que ameriten que deba ser cambiado”.

Ya cuñao

“El comentario [sobre Hitler] no me pareció pertinente, ya indigna, pero que si me pregunta si ese hecho sería suficiente para que lo cambien, creo que no”, manifestó Paredes.

No hablaron

Al ser consultado sobre los posibles cambios en el Gabinete, explicó que no han tenido comunicación con el presidente Pedro Castillo por lo que no puede asegurar qué cambios podrían realizarse.

Plataforma

El JNE puso a disposición de partidos y ciudadanía una Plataforma Electoral que permite encontrar información sobre las listas de candidatos que participarán en las elecciones internas como parte de los comicios regionales y municipales de este año.

Listas

Dicha herramienta tecnológica contiene las 13 388 listas de postulantes que se ingresaron en el sistema informático Declara Internas del JNE, de las cuales 339 corresponden a la elección regional, 1 857 a la elección municipal provincial y 11 192 a la municipal distrital.