Perú | Exportación de calzado aumenta 21,8% en el primer bimestre del 2022

Estados Unidos realizó más pedidos y es por eso que en el Perú, aumenta la exportación de calzado.

La exportación de calzado y sus piezas sumó US$ 2.5 millones en el primer bimestre del año, reflejando un incremento de 21.8% respecto al mismo lapso de 2021, por la más grande demanda estadounidense, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Sociedad de Exportadores (ADEX). Señaló que Perú mandó al exterior sandalias para mujeres, caballeros, chicas y chicos (de cuero y cuero sintético); zapatos de cuero y cuero sintético; con aplicación artesanal; botas industriales de caucho con la punta de metal y otros (suelas y tacones).

El grande norteamericano (US$ 913,944) aumentó sus demandas en 155.5%, concentrando el 36% del total. Le siguió Chile (US$ 647,040) con un crecimiento de 26.5% y Cuba (US$ 414,510) con una fundamental alteración positiva de 925.5%. Completan los 10 primeros Ecuador, Bolivia, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Alemania y México.

Conforme el Centro de Indagación de Economía y Negocios Globales de la Sociedad de Exportadores (CIEN-ADEX), en 2021 dichos despachos alcanzaron los US$ 19.8 millones, 43.6% más respecto al 2020, aunque si es comparable con el 2019 (US$ 20.4 millones), se observa una caída de -2.9%.

Las partidas dirigentes fueron calzados de cuero con el 42.7% del total (US$ 8.5 millones), seguido por los de caucho o plástico (28.3%) y los de material textil (25.6%). En tanto las piezas de calzado ascendieron a US$ 657,000, resaltando primordialmente las suelas y tacones. El año pasado, 285 organizaciones exportaron a 45 territorios. El número de compañías se aumentó en 61 respecto al año anterior; no obstante, se vio una caída en el número de mercados (-2).