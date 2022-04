Surgen rumores sobre el fallecimiento de Chyno Miranda y explotan las redes

La ausencia del cantante venezolano ante el ojo público sigue dando de qué hablar en las redes sociales

Luego de que el ex miembro del dúo Chino y Nacho, Nacho Mendoza hablara un poco sobre la situación actual de Chyno, los rumores no han dejado de surgir en las plataformas digitales. Aunque hasta el momento se desconocen otros detalles además de que se encuentra en Venezuela en compañía de sus familiares, lo cierto es que sus fanáticos continúan mostrándose preocupados por él.

Asimismo, por medio de las historias de Instagram de La Viperina un usuario aseguró en una sección de preguntas que había surgido un rumor sobre el supuesto fallecimiento del cantante sin embargo, no explicó de dónde provino dicha información. Cabe recordar que su ex esposa Natasha Araos explicó hace un tiempo que el padre de su hijo Lucca no había tenido ninguna recaída tal y como habían rumoreado anteriormente, aún así, prometió el Chyno estaría de regreso más pronto que nunca.

Por otra parte, se sabe que no se encuentra en ninguna clínica del país y sólo se ha mantenido alejado de la vida pública, recuperándose luego de haber experimentado fuertes problemas de salud.

por Gossipvzla

