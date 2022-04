Constantes apagones dañan electrodomésticos en el estado Bolívar

Hasta cuatro apagones a la semana se registran en comunidades de la parroquia Unare, en el estado Bolívar, de acuerdo con denuncias de los vecinos de esa zona. En el sur de Venezuela, el territorio desde donde se genera el 70% de la energía que consume todo el país, los apagones están a la orden del día.

Sin embargo, lo más grave de la situación, comentaron los afectados, son las consecuencias. Por ejemplo, se dañan los electrodomésticos y no hay cómo repararlos o comprar uno nuevo, mucho menos si se toma en cuenta que Venezuela está en una aguda crisis económica y humanitaria compleja. “Yo tengo mi nevera y mi aire dañados y fue por un apagón. Eso pasó hace un año ¿Corpoelec me va a reponer mis aparatos? No lo creo”, comentó Rubén Aguilarte, un habitante de Unare II.

Apagones en Bolívar afectan a las comunidades

En Bolívar los cortes eléctricos no son tan extensos como en otras regiones del país, pero lo que sí reportan los ciudadanos a diario son fluctuaciones de voltaje. “Por mi casa casi todos los días hay bajones eléctricos y eso también daña las neveras y otros artefactos”, declaró Rosa Ordóñez, una vecina de Las Amazonas.

En muchas comunidades del sur del país, los ciudadanos prestan un espacio en su nevera para que sus vecinos guarden alimentos. “Yo entiendo la difícil situación que se vive y sé que mi vecina no tiene dónde guardar su comida porque se le dañó la nevera en un bajón de luz. Por eso ella guarda sus cosas en mi nevera”, agregó Gloria Sifontes, otra residente de Las Amazonas.

60% de las comunidades con fallas

De acuerdo con el Observatorio de Servicios de Ciudad Guayana, en 60% de las comunidades de esa zona se reportan fallas con el suministro eléctrico. Esto a pesar de contar con centrales hidroeléctricas como Antonio José de Sucre (Macagua) y Simón Bolívar (Guri).

Cabe destacar que cada vez que ocurre una falla eléctrica, ninguna autoridad regional informa sobre el origen del corte, lo que sumerge a los ciudadanos en una opacidad informática. “Tenemos la represa aquí mismo, pero se va la luz y nadie sabe por qué. Aparte el gobierno nunca dice nada. Entonces si nosotros mañana salimos a protestar por este problema, seguro nos meten presos por sabotear el sistema eléctrico”, relató Luis Felipe Gómez, un residente de Unare.

