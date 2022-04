el abuelo del niño los descubrió

1386282

Puerto La Cruz.- Liam Gabriel tenía 1 año y murió a golpes. Su crimen ocurrió el 14 de abril en el sector San Diego de Barcelona, estado Anzoátegui. El Ministerio Público libró una orden de captura en contra de su mamá y su padrastro, porque son los presuntos responsables del hecho.

Así se lee en una publicación de Twitter que hizo Tarek William Saab, fiscal superior designado por el gobierno de Nicolás Maduro, el 18 de abril. “MAXIMA PENA/SE BUSCA: #dictada ORDEN de #Aprehensión en Anzoátegui contra padrastro y su pareja (quien con consentimiento de la mala madre) abusaba sexualmente de su #hijo: causándole fuertes maltratos físicos, llegando a convulsionar hasta ocasionarle la muerte”, escribió Saab en un hilo de Twitter.

En esa misma publicación, Saab dijo que Marilyn Morales y Riswal Nixon Castillo son buscados para ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles o innobles, así como abuso sexual. Gabriel Méndez es el papá de Liam y quiere que se ejecute esa orden de arresto.

Gabriel conversó con El Pitazo este 20 y 21 de abril para contar la historia de su hijo. Clama justicia desde Colombia, exige a los cuerpos de seguridad que acudan a la calle Carúpano del sector Potucual de Barcelona, donde supuestamente están escondidos Marilyn y Riswal.

La dirección la difundió Katherine Salom en su Twitter este lunes 18, luego de que habitantes de la zona se la hicieran llegar. Salom contó a El Pitazo este miércoles 20 que la gente en la comunidad no habla abiertamente de ellos porque tienen miedo, pues, supuestamente, han amenazado a los vecinos.

Gabriel Méndez denunció que Liam murió como consecuencia de una fractura en el cráneo. Antes de eso, en febrero de este año 2022, su hijo estuvo internado dos semanas en el Hospital Luis Razetti de Barcelona porque le dieron una golpiza.

Esa vez, Marilyn y Riswal estuvieron presos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante 15 días después de que una hermana de ella los denunció por maltrato infantil. “No entiendo por qué razón los dejaron en libertad y por qué una sicóloga dijo que el niño debía estar con su madre teniendo ese antecedente”, expresó.

La familia Méndez supo sobre el deceso del bebé, porque el papá de Marilyn la sorprendió metiéndolo en una bolsa negra. Tras unas palabras, Richard Morales sacó al lactante, notó que respiraba y fue hasta casa de un amigo cristiano aparentemente por ayuda.

Luego, el hombre lo llevó hasta el hospital Razetti, a donde llegó muerto. Mientras Morales cargaba con el niño, su hija huyó junto a su pareja, presume Gabriel. “Ella no estuvo en el entierro. Las abuelas fueron quienes enterraron a mi hijo. Mi bebé no debió morir así, no hay excusas para maltratar de esa forma a un hijo”, expresó.

Gabriel hace un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta la información aportada por los vecinos. Quieren que comisiones del Cicpc acudan hasta la comunidad donde ocurrió el hecho y que arresten a quienes él culpa por la muerte de su bebé.

