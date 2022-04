En Bolívar vecinos denuncian pésimo servicio de distribución de agua

Parece insólito que en una región que está rodeada por los dos ríos más grandes y caudalosos de Venezuela existan problemas en la distribución de agua por tuberías. Pero, sí, efectivamente ocurre en el estado Bolívar.

Vecinos de comunidades de las parroquias Cachamay, Universidad y Chirica se quejan frecuentemente de la situación. “Aquí nos llega agua solo tres horas al día. O sea, hemos tenido que cambiar toda nuestra rutina para poder estar en casa esas horas y aprovechar el agua”, comentó Gladys Guevara, una residente del sector Villa Colombia.

Ahora es noticia: Vecinos de comunidades en Bolívar lanzan basura en avenidas por falta de aseo urbano

Problemas en la distribución de agua

En ese contexto, es complicado cumplir con una norma básica exigida por las autoridades sanitarias durante la pandemia: lavarse las manos. La situación no solo afecta a zonas residenciales, sino también a áreas comerciales y servicios de educación.

En el liceo Oscar Luis Perfetti, por ejemplo, más de 400 alumnos van a clases todos los días y en los baños no hay agua. “Esto es un caos, el gobierno no toma en cuenta la verdadera necesidad de la gente. En ese colegio hay un gran riesgo de contagio por coronavirus porque los estudiantes no tienen agua ni para lavarse las manos”, dijo Aída González, secretaría del Colegio de Profesores de Bolívar.

Justifican las fallas por los cortes eléctricos

La estatal Hidrológica de Bolívar, por su parte, justifica la ineficiencia en la prestación del servicio bajo el argumento de supuestas fallas intempestivas relacionadas con cortes eléctricos que dañan algunos de sus equipos.

En Nueva Chirica, San Félix, la situación se repite. Los habitantes comentaron que en ocasiones pasan hasta una semana sin agua. “Entonces nos toca comprar a camiones cisternas y un tanque ya vale 30 dólares. Aquí en el barrio nadie gana eso. Le pedimos ayuda al gobierno para que por favor arregle el problema del agua», reclamó Anamir Báez, una vecina de la zona.

Los ciudadanos mencionaron que si las autoridades no ofrecen una respuesta cuanto antes, ellos ejercerán acciones de calle como medida de protesta para lograr ser escuchados. “El gobernador cuando estaba en campaña vino muchas veces al sector y prometió que el problema se iba a solucionar. Lo que hizo fue caernos a mentiras porque ahora estamos peor que antes», aseguró Guevara.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp