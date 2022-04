“Impuesto al dólar un total enredo”

Para el analista financiero Tomás Socías López el “impuesto al dólar es un total enredo”, así lo señaló a través de la entrevista con Emilio Materán en su programa semanal «Conversando con Emilio» en el que además señaló que después de una pandemia fuerte y un riguroso esquema 7 x 7 que dañó la economía venezolana, que la paralizó, que a la final no era necesario, que a partir del fin del 7 x 7 se dispara la economía venezolana junto a otros 15 factores para imponer ahora un Impuesto a las Grandres Transacciones Financieras (IGTF).

La administración de Nicolás Maduro tiene un proyecto de «intentar dar una mejor imagen de la economía venezolana», eliminando el control de cambio, eliminación del 7 x 7, flexibilización por parte de EEUU y eliminación del control de precio junto a otros aspectos que no cambiarán del todo hasta el 2024 que se de un cambio de gobierno.

La dolarización llegó a los sectores populares, a los más pobres y ha permitido que mejore la economía familiar, así lo señaló Socías quien además considera que el sueldo del venezolano como mínimo debe ser de US$ 300, necesita un ingreso mayor, y la administración de Maduro no lo puede dar.

«El país no tiene rumbo cierto hasta que la empresa privada no empiece a participar, es torpe, desordenado, inestable, no es profundo, sin bases económicas sólidas».

Para más información escuche el video completo a continuación:

