Ordenan evacuación del Capitolio de Estados Unidos debido a una alerta aérea

El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado brevemente la tarde de este miércoles luego de que la policía informó que estaba dando seguimiento a una aeronave que “representa una amenaza probable”, pero resultó ser un avión militar del que saltaron personas en paracaídas para una demostración, dijeron funcionarios a The Associated Press.

La alerta de evacuar el Capitolio se produjo poco después de las 6:30 de la tarde.



Evacuation at the U.S. Capitol caused by U.S. Army team skydiving into stadium for the Washington Nationals; all clear given pic.twitter.com/YLYE8uScUw

— BNO News (@BNONews) April 20, 2022