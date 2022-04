Perú | Alcalde de Moche se declara Juliana Oxenford

El burgomaestre de Moche aprovecho el momento para tirar piropos a la periodista

César Fernández Bazán, alcalde de Moche volvió a estar en la mira luego de declararse públicamente a la conductora de ATV, Juliana Oxenford, en pleno interrogatorio por las actitudes tomadas en la semana.

El alcalde no dudo en invitar a la periodista a Moche y aprovechó el momento para tirarle piropos y mencionarle la química que hay entre ambos.

“Usted es hermosa, es linda, me encanta usted porque a pesar de todo el pueblo de Moche la recibiría con los brazos abiertos. Entre usted y yo hay una química, hay algo. Además que me gusta”, señaló.

Asimismo , la periodista no puedo evitar soltar una carcajada y acotó que solo no aceptaría una invitación suya y que solo iría a Moche con su esposo.

“Con todo el respeto que se merece su esposo, tú me gustas, eres bonita, eres inteligente, me encantas. Eres mi tipo. Me gusta, es bonita, qué puedo hacer”, respondió el burgomaestre.

“¿Un poco desubicado no es usted?”, le preguntó la periodista. “No creo. Me gustaría que venga a Moche”, añadió el alcalde.

“Su esposo es inteligente, así que no creo que se moleste”, añadió el burgomaestre. “Es muy inteligente y fuerte también”, respondió Juliana .

Cabe mencionar , que horas antes el alcalde protagonizó un escena donde increpaba la falta de carreteras y que no se deseaba “prestarse para esas cosas”.

“Se lo devuelvo porque no quiero eso. Quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, declaró Fernández Bazán.

Cabe recalcar , que el desaire que hizo al presidente Pedro Castillo , fue publicado en la redes.