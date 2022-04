¡Sorprendente! Jonny Depp recuerda lo que vivió con Amber Head

Continúa el juicio en Fairfax, Virginia entre Johnny Depp que acusa a Amber Heard por difamación luego de que la actriz que aparece en Aquaman lo acusara de violencia doméstica en un articulo publicado por The Washington Post.

Desde 2018 el actor estadounidense Johnny Depp había guardado silencio sobre el caso y las acusaciones hechas por su ex esposa a pesar de las serias consecuencias que le trajeron a su carrera artística.

En el tribunal, Depp comenzó con una recapitulación de todos los episodios traumáticos que vivió en su relación con Amber Heard, dos de ellas resaltan y sorprenden a todos los que siguen el caso. El ex capitán Jack Sparrow narró las veces que encontró heces fecales en su cama y sufrió quemaduras con un cigarro por parte de la actriz estadounidense.

La primera y asquerosa anécdota se dio cuando ambos decidieron separarse, Jonny Depp se enteró que Amber salió de casa y quería ir a su departamento en Los Ángeles para recoger las cosas de valor que había dejado pero le recomendaron que no era buena idea hacerlo mientras le mostraban una fotografía de unas heces fecales sobre su cama.

“Comprendí por qué no era un buen momento para ir allí. Mi respuesta inicial a eso fue, quiero decir… Me reí. Estaba tan fuera de lugar. Era tan extraño y tan grotesco que solo pude reírme. Así que no fui allí ese día”, recordó.