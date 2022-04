▷ Doctora Blanca Rosa Mármol: Sabia decisión la del fiscal de la CPI al negar aplazar investigación #21Abr

La doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, calificó como “sabia y justa” la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de negarse a aplazar la investigación sobre presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Entrevistada por Elimpulso.com, la respetada profesional del Derecho manifestó que ese modo de actuar le parece maravilloso, estupendo, porque hay suficientes evidencias para continuar el proceso investigativo.

Seguidamente, dijo tener conocimiento que diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los Derechos Humanos, recientemente, presentaron expedientes ante la CPI de casos para ser investigados.

De manera que negarse a aplazar las investigaciones por parte del Fiscal de la Corte es una sabia decisión y, además, justa.

En vista de que la CPI había dado plazo hasta el 16 de este mes para que Venezuela presentará el informe acerca de las investigaciones en presuntos casos de crímenes de lesa humanidad y hasta ahora no lo ha hecho, la doctora Mármol de León manifestó que ese plazo fue considerado por el régimen como una oportunidad para presentar otra imagen del Poder Judicial y hacer ver que aquí hay la capacidad de hacer justicia en esos casos, los cuales serían juzgados por la Corte.

Lo que se les ocurrió fue liberar algunas personas y finalmente el planteamiento de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que no pudieron llevar a cabo por las discusiones internas de partido.

Se hizo todo lo contrario a la que la justicia debe hacer y no me extraña que por eso no se haya cumplido con la presentación del informe, porque no pueden hacerlo.

No se le puede pedir que lo presente porque en Venezuela no hay independencia en la administración de justicia, sentenció. Aquí no hay independencia, ni jueces autónomos. Eso salta a la vista, lo vemos todos los días y, por tanto, bienvenida sea la decisión del Fiscal Karim Khan.