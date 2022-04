Comisión Especial AN investigará ecocidio y despojo a campesinos por parte de alcaldía de Guatire

Este jueves, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial Parlamentaria que investigará los hechos de ecocidio y despojo de tierras a campesinos por parte de la alcaldía de Guatire, en el estado Miranda, los cuales fueron denunciados por el diputado Diosdado Cabello.

Esta comisión especial, además, tendrá competencias para investigar otros casos similares ocurridos en el territorio nacional.

Estará integrado por los siguientes diputados y diputadas de la República:

Ricardo Molina (Presidente de la Comisión)

Azucena Jaspe (Primera Vpdta.)

Óscar Ronderos (Segundo Vpdte.)

Rosa León

Pedro Infante

Blanca Eekouth

Irimar Malavé

Juan Carlos Alvarado

Durante la sesión ordinaria de la AN, el diputado Cabello solicitó ante el parlamento, que se instale una comisión para frenar las acciones fascistas como las que cometió el alcalde del municipio Zamora de Guatire, Raziel Rodríguez, contra familias de humildes agricultores en el parcelamiento Villa Zamora 21 de esa localidad.

«Solicito que se instale una comisión que investigue, que interpele y haga todo lo que tenga que hacer para parar cualquier brote fascista en este país», expresó Cabello desde el Palacio Federal Legislativo.

Indicó que ese es un problema de todos y que a todos debe preocupar. Al tiempo, recordó las actuaciones fascistas que se vivieron en el país durante las guarimbas de la oposición, reseñó el Mazo.

«Aquí lo vivimos, aquí quemaron los CDI, quemaron los centros de rehabilitación, sacaron a la gente de sus casas porque no le gustaron los resultados electorales, con la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos, dieron un golpe de Estado. Nosotros hemos vivido eso, no nos van a venir a echar cuento (…) por eso estamos obligado a frenar esto de una vez y que este señor alcalde con su jefe le caiga todo el peso de la ley para que se cumpla la legislación vigente», sentenció.

Apuntó que el alcalde cometió acciones aberrantes y se equivoca al «creer que que por llegar a un cargo de alcalde o gobernador pueden destrozar a sus adversarios políticos o atropellar a nuestro Pueblo».

Tras aprobarse la propuesta, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, no dudó en explicar que el fascismo no puede quedar impune, especialmente si procede de una autoridad que abusa de su poder y atenta contra el pueblo.

“Es absolutamente inaceptable que agarren una victoria electoral en un municipio y crean que este es el fin de la historia”, refirió el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, sobre la conducta del alcalde opositor en esa jurisdicción.

“¡Debemos ser ejemplarizantes! ¡Que se sienta la fuerza del Estado en contra de quienes cometieron estos delitos! ¡Que se sepa que no tendremos ningún tipo de debilidad ni temblor al momento de actuar!”, expresó. VTV