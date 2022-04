España | ¿Putin enfermo? Un vídeo desata los rumores sobre su salud

Un vídeo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, agarrando una mesa en una reunión con el general y ministro de Defensa, Serguei Shoigú, ha desatado los rumores sobre si podría padecer una grave enfermedad. En las imágenes difundidas de más de 15 minutos, se ha reavivado en las últimas horas el debate sobre su estado de salud, aunque no habría sido esta, la primera vez.

El ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Valery Solovey, declaró el pasado mes de abril que Putin podría tener síntomas compatibles con enfermedades como el cáncer o el Parkinson.

Por otra parte, en los últimos años, distinto personal sanitario habría tenido que acudir a su casa en el Mar Nego hasta en 35 ocasiones, y entre los que se encuentran Shcheglov e Igor Esakov, otorrinolaringólogos, y Yevgeny Selivanov, como destacado cirujano.

En cuanto al caso concreto de que Putin padece Parkinson, no es la primera vez que se indica, ya que, el medio británico Sun publicó, citando fuentes de Moscú, que tendría dicha enfermedad. «Los observadores que estudiaron imágenes recientes de Putin notaron que sus piernas parecían estar en constante movimiento y parecía sentir dolor mientras se agarraba al reposabrazos de una silla», señalaron.

Otro de los síntomas que observaron los investigadores es que «observaron cómo camina con el brazo izquierdo inmóvil, casi pegado al costado, mientras que el brazo derecho se balancea libremente».

La salud de Vladímir Putin ha sido puesta en entredicho por Proekt, un medio de comunicación ruso independiente y donde se reafirmaban en la tesis de las dos enfermedades: el cáncer de tiroides y Parkinson

En este sentido, altos cargos de EEUU han insistido en que al presidente ruso se le podrían achacar problemas mentales. «Ha estado completamente aislado en los últimos tiempos, en parte debido al Covid. Básicamente, se ha desentendido de la mayoría de sus consejeros, actúa por sí mismo, se ha aislado incluso geográficamente», señala una fuente cercana a la Inteligencia norteamericana, «ya sólo habla con sicofantes que alimentan su resentimiento».

Putin is hailing Russia’s «liberation» of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.

He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, «so that a fly can’t get in.» pic.twitter.com/g2lNd44qXF

— max seddon (@maxseddon) April 21, 2022